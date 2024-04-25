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Александр Лукашенко: Градус враждебности НАТО на белорусском направлении растет
Вашингтон повышает градус враждебности блока НАТО на белорусском направлении. Об этом Президент Беларуси, председатель VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил 25 апреля на заседании VII ВНС, сообщает БЕЛТА.
"Образ врага в лице Москвы и Минска американцам удалось сформировать. Вашингтон поступательно продавливает агрессивные нарративы в адрес белорусского и российского государств, повышая градус враждебности блока НАТО на нашем направлении", - обратил внимание Александр Лукашенко.
Расширением Североатлантического союза, принявшего в состав Финляндию и Швецию, Вашингтон и Брюссель продолжают формировать вокруг России пояс недружественных государств. "На очереди вступления в альянс другие страны Европы. Цель известна. По замыслу, на этой линии все должно полыхать, - сказал Президент. - А нам надо понимать, что ситуация требует жесточайшего контроля во всех сферах, начиная с информационной и заканчивая военной. Любое неосторожное слово, движение - может начаться открытое вооруженное противостояние, вплоть до применения ядерного оружия. Для этого все готово".
Глава государства заметил, что США стали поставлять Украине дальнобойные ракеты без всяких условий. Ранее американцы хотя бы предупреждали, что этим вооружением нельзя наносить удары по территории России. "И, если ситуация сложится угрожающая для внутренней ситуации в России, Россия применит весь арсенал, которым она обладает. Это будет апокалипсис", - заявил он.
Александр Лукашенко обратил внимание, что НАТО с подачи Соединенных Штатов настойчиво декларирует необходимость интенсивной милитаризации Европы. И речь не идет о защите или отражении какой-то агрессии. "Чтобы вы понимали: делается акцент на наращивании именно ударно-наступательного потенциала", - подчеркнул белорусский лидер.
Фото: БЕЛТА
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