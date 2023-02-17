Все насущные вопросы белорусско-российской повестки! Александр Лукашенко и Владимир Путин держат руку на пульсе двустороннего сотрудничества.

Чтобы обсудить важные для нас моменты, Президент Беларуси в первой половине дня направился с визитом в Россию. Главы государств проводят встречи с завидной регулярностью - в прошлом году их было не менее десяти. Безопасность и совместная работа по импортозамещению - с обсуждения этих тем стартовали переговоры лидеров Беларуси и России в Ново-Огарево. В первую очередь Александр Лукашенко и Владимир Путин констатировали позитивную динамику в экономике. По итогам прошлого года между странами - рекордная общая торговля.



"Вчера, кстати говоря, смотрел вашупресс-конференцию. Я разделяю ваши позиции и подходы", - подчеркнул Владимир Путин.



"Как и договаривались, мы основное время посвятим подготовке к встрече в широком составе с нашими коллегами из правительства - ВГС (Высший Государственный совет Союзного государства. - Прим. БелТА). Поговорим, как обычно, по всему спектру наших отношений. Это касается вопросов безопасности, военного сотрудничества. Но основа всего - это экономика", - отметил Президент России.



Александр Лукашенко особо подчеркнул, что по итогам 2022 года Россия и Беларусь имеют беспрецедентный оборот товарами и услугами: "$50 млрд. Около $44 млрд, как вы сказали, по товарам. И еще услуги".



"Посол мне по дороге докладывал, приятно меня удивило, что ваши компании на более $300 млн заказали у наших айтишников продукта. Заплатили более $300 млн. Все кричали: "Вот, из Беларуси разбежались, в России ушли и прочее…" Только у Беларуси заказали в России на 300 миллионов и заплатили. А если взять айтишников российских - там несколько миллиардов долларов. Так что даже здесь "миролюбивым" странам не удалось нас так зажать, что лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран. Значит, импортозамещение все-таки продвигается", - сказал Президент Беларуси.



Беларусь и Россия продвинулись в импортозамещении, хотя и не решили пока все вопросы

Всем санкциям и западным "доброжелателям" назло Беларусь и Россия значительно продвигаются по пути кооперации в самых разных сферах. Всяческие ограничения и демонстративные уходы западных кампаний не стали концом света - наоборот. Это стало возможностью для отечественных производителей, подвигло белорусов и россиян на тесную совместную работу по импортозамещению. Приоритетами единой промышленной политики для государств стали станкостроение и микроэлектроника. Все это - шаги к технологическому суверенитету Союзного государства. И, как оказалось, многое можем сами. Плечом к плечу стоят Минск и Москва и в вопросах обороны и безопасности.

"Все, о чем мы договаривались с вами в свое время, совсем недавно, месяца три назад, по обороне и безопасности, белорусская сторона 100% выполнила по прошлому году. И даже больше сделали. Я потом вам расскажу, что делается в этом плане", - сказал глава белорусского государства.

Есть движение и в микроэлектронной промышленности: "Мы переживали с вами, что действительно где-то очень завязаны были на импорт. Вот через неделю у меня как раз совещание в том ключе, о чем мы говорили в Сочи с Вами. Мы микроэлектронную промышленность - то, что было в Союзе, как вы сказали, - сохранили. С россиянами договорились - теми компаниями, которые также от Союза остались. И сегодня специалисты говорят: "Не переживайте, передайте Владимиру Владимировичу, мы выполним все необходимое". Ну, чуть-чуть габариты будут больше, но в ближайшее время… Мы знаем, куда идти и что делать. Это самое главное. Люди понимают". - отметил Александр Лукашенко.

Наладилось сотрудничество и между предприятиями, которые ранее считали друг друга конкурентами. Это, в частности, МАЗ и КАМАЗ. "У нас всегда, помните, КАМАЗ, МАЗ - какая-то волокита была. А сейчас и конкуренции никакой. Мы выпускаем товары для КАМАЗа - комплектующие, КАМАЗ делает для нас. Когда ушли отдельные компании (западные. - Прим. БелТА), вот так вот работают. И рынка хватает", - констатировал Президент.

Вместе с тем еще есть над чем работать. Определенные проблемные моменты имеются в вопросах кооперации. "Есть небольшие проблемы. Я также об этом скажу. Это в кооперации, что вы сказали", - отметил белорусский лидер.

"Вы когда-то в ЕврАзЭС поставили вопрос о кооперации в области авиастроения. Так вот я вам должен доложить, что белорусы делают для МС-21 (российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. - Прим. БелТА) и Superjet 100 (российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. - Прим. БелТА) делают до тысячи уже комплектующих. У нас три завода. Два военных и один гражданский. Они раньше были ремонтными. Сегодня уже производят комплектующие", - отметил глава государства.

"И, как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета Су-25, который себя хорошо в Украине показывает - штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой технологической поддержке Российской Федерации", - заявил Александр Лукашенко.-0-

Благодаря Вашим усилиям за предыдущие десятилетия - должен сказать, что мы всегда это знали, но сейчас, когда кооперация стала более глубокой, оценили то, что благодаря Вашим усилиям за последние десятилетия очень многое в Беларуси сохранено того, что еще досталось от Советского Союза, и получило позитивное развитие, и результатами этого развития мы вместе можем сегодня воспользоваться. Владимир Путин, Президент России

"Больше того, объединяя усилия, мы создаем некую синергию. С одной стороны - ваши возможности в сфере промышленности, а с другой стороны - потребности нашего рынка и дополнительные усилия со стороны российских предприятий, инженеров, даже научной школы. Всё это складывается очень эффективно по некоторым отраслям. Мы надеемся на то, что даст хороший результат как для Беларусь, так и для России", - отметил Путин.

Все это позволит укрепить Союзное государство. Встреча лидеров проходит как раз в преддверии Высшего госсовета объединения. Шла речь о реализации 28 союзных программ - они выполнены на 80 %, нашли развязки по ключевым вопросам.

Все усилия в этом плане направлены на то, чтобы сделать экономики стран более конкурентоспособными в условиях внешнего политического и экономического давления.