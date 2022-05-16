Александр Лукашенко и Владимир Путин провели двустороннюю встречу в Кремле

После саммита в Кремле Александр Лукашенко и Владимир Путин провели двустороннюю встречу. Но, согласно решению лидеров, без протокольной съемки. Актуальные вопросы политики обсудили за закрытыми дверями. А это три комплекса вопросов: совместная работа белорусов и россиян по импортозамещению, перевалка грузов Беларуси в портах России и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом в районе Бронка, ряд вопросов оборонно-промышленного комплекса, в частности, совместная работа в области ракетостроения и по иным направлениям.



Президенты договорились, что в ближайшее время проведут отдельную встречу по всему спектру тем белорусско-российского сотрудничества и выполнению правительствами двух стран поручений глав государств.