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А. Лукашенко и В. Путин встретятся 9 сентября в Москве
Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Москве 9 сентября. Дату согласовали лидеры сегодня во время телефонного разговора. В повестке предстоящих переговоров актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, а также международная ситуация. Особое внимание в телефонном разговоре президенты уделили конфликту в Афганистане.
Сегодня это главная тема мировой политики. Сверили позиции в этом вопросе (также по телефону) Александр Лукашенко и президент Таджикистана. Позже разговор продолжился в очном формате уже с послом этого государства. Консультации помогают составить четкую картину того, что происходит в Центрально-Азиатском регионе. Афганский вопрос вынесен на предстоящее заседание лидеров ОДКБ в Душанбе, которое запланировано на середину сентября.
На фоне непростой внешнеполитической ситуации по контуру, а также растущего радикализма во всем мире затягивать с этим нельзя, обратил внимание Александр Лукашенко.
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