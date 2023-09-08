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Александр Лукашенко лично проводил Президента Экваториальной Гвинеи в аэропорту
Глава государства Александр Лукашенко лично проводил Президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгему Мбасого в аэропорту по завершению его официального визита в Беларусь, сообщает БЕЛТА.
Как сообщалось БЕЛТА, лидер африканской страны прибыл в Беларусь вечером 6 сентября. Программа визита была весьма насыщенной и включала официальные переговоры с Александром Лукашенко во Дворце Независимости, подписание двусторонних документов, посещение предприятий, ознакомление с возможностями белорусских производителей.
"Вы должны знать, что вы для нас не чужие. Для нас - белорусов, россиян. Потому что у нас есть история сотрудничества, которая уходит в глубину развития и существования Советского Союза. Поскольку вы для нас близкие и не чужие люди, мы вас приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца", - подчеркнул белорусский лидер на переговорах.
Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают к 2030 году превзойти объем товарооборота в $100 млн. Речь также идет о развитии производственной кооперации, содействии в подготовке кадров для различных отраслей народного хозяйства Экваториальной Гвинеи.
Теодоро Обианг Нгема Мбасого особо отметил признательность белорусской стороне за проявленный дружественный подход и готовность к совместной работе. "Мы разделяем готовность к реализации совместной эффективной работы, к реальной кооперации, которая позволит нам реализовать потенциал наших стран, - подчеркнул он. - Очевидно, что это сотрудничество может стать своего рода платформой не только для того, чтобы помочь Экваториальной Гвинее, но и другим африканским государствам, которые страдают от крайней нищеты".
Фото: БЕЛТА
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