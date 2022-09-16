Александр Лукашенко на саммите ШОС: Нужно держаться вместе, чтобы занять свое место под солнцем

В Узбекистане состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества. Участие в нем принял и наш Президент. От статуса наблюдателя Минск переходит к полноправному членству в ШОС, процедура уже запущена. Стремление нашей страны присоединиться к организации поддержали мировые лидеры.

ШОС откроет для Беларуси дополнительные преимущества для работы на рынках государств, входящих в эту организацию. Это приобретает особое значение в условиях санкционного давления. Наша страна также рассматривает ее как площадку для сотрудничества в сфере противодействия угрозам терроризма, экстремизма, организованной преступности и наркотрафика.

"Я не один год в политике (наверное, здесь не много людей, которые могут этим похвастаться), - сказал Президент Беларуси. - И я очень внимательно наблюдал, как после образования Шанхайская организация сотрудничества боролась за свое лидерство в регионе".





"Сейчас, и момент такой, и работа нашей организации, и особенно события в мире привели к тому, что мир значительно изменился, - сказал Лукашенко. - Все мы констатируем, что этот мир уже не будет таким, как был раньше. И взгляды, как раньше говорили, всего прогрессивного человечества обращены к нашей организации - Шанхайской организации сотрудничества. И, может быть, неожиданно для некоторых из нас Шанхайская организация сотрудничества превращается из региональной организации в глобальную, - продолжил он. - И самое главное сейчас не упустить этот момент. Нужно дать шанс тем государствам для того, чтобы они могли найти альтернативу существующим реалиям. Наша организация может стать глобальной. Объективно стать. И решать глобальные проблемы мироустройства в современных условиях. Нужно не опоздать, уловить этот момент и адекватно на это ответить".

На саммите Президент Беларуси озвучил подходы взаимодействия Беларуси в рамках ШОС

На саммите наш Президент озвучил приоритеты взаимодействия Беларуси в формате организации уже с учетом поданной заявки на присоединение. На повестке дня координация совместных действий и выработка коллективного ответа на новые вызовы и угрозы в экономике.

"Следуя базовым целям и принципам, Шанхайская организация сотрудничества предоставляет реальную площадку для равноправного, уважительного диалога. В условиях кардинальных изменений в глобальном мироустройстве и санкционных войн, развязанных Западом, здесь вырабатываются цивилизованные подходы к решению актуальных международных и региональных вопросов, - сказал Лукашенко. - Убеждены, "шанхайский дух" и всестороннее сотрудничество способны стать крепким фундаментом для новой архитектуры мира".

"Чрезвычайно важно, что ШОС объединяет государства-единомышленники, которые опираются на принцип полицентричной модели и решительно противостоят попыткам отдельных стран и блоков сохранить однополярный мир. Результат попыток установить такой "порядок" в мире - жесточайший политический и экономический кризис. В этих условиях укрепление и расширение организации приобретает особое звучание", - продолжил он.

"Беларусь с 2010 года является партнером по диалогу, а с 2015 года - наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества. У нас было достаточно времени, чтобы сопоставить цели и задачи организации с интересами своего государства, оценить напряженный и конструктивный характер ее работы, а также убедиться в собственных силах и возможностях. Мы очень признательны за единогласную поддержку в вопросе получения статуса полноправного члена, - констатировал Александр Лукашенко. - С учетом стратегически важного географического положения мы способны органично дополнить структуру организации. Можем предложить свои транзитный, промышленный, научный потенциал, опыт миротворческой деятельности и многосторонней дипломатии.

"Приоритеты Беларуси в ШОС неизменны - это эффективное сотрудничество с партнерами по укреплению региональной безопасности, интенсивному развитию экономического взаимодействия, углублению гуманитарных связей", - сказал Президент.

Лукашенко видит в ШОС крепкую основу для новой архитектуры мира

Наиболее востребованными направлениями торгово-экономического сотрудничества белорусский лидер видит промышленную и технологическую кооперацию. Беларусь готова активно подключиться к совместной работе по обеспечению продовольственной безопасности ШОС, включая сотрудничество в сферах агроинноваций и точного земледелия. Минск также выступает за расширение международного взаимодействия и развитие сотрудничества организации с другими региональными структурами, такими как ОДКБ, СНГ и ЕАЭС.

Лукашенко провел двустороннюю встречу с президентом Ирана

Перед саммитом у Александра Лукашенко состоялась встреча с президентом Ирана. Лидеры обсудили многие аспекты двусторонних отношений. Наш Президент в том числе обозначил векторы для министерств иностранных дел обеих стран: провести ревизию отношений и интенсифицировать взаимодействие.

Он отметил, что формат встречи на полях саммита не позволяет сильно углубиться в вопросы развития отношений между Беларусью и Ираном. Но это возможность о чем-то предварительно договориться - встречах, повестке дня, поговорить о каких-то серьезных вопросах. "Это очень важно. И в этом есть возможность", - сказал Президент.





По его словам, у сторон уже сложились неплохие отношения, но их надо интенсифицировать: "Определить те направления, по которым мы будем строить отношения в перспективе между Ираном и Беларусью. А для этого наши специалисты, министры, министерства иностранных дел должны провести ревизию тех вопросов, по которым мы пытались когда-то договориться, по которым мы работаем. Отбросить то, что уже устарело. И оставить вопросы перспективного характера, по которым мы будем двигать наши отношения".

Лукашенко посетил мавзолей первого президента Узбекистана

Глава белорусского государства также посетил мавзолей первого президента Узбекистана. Ислам Каримов руководил страной с момента обретения ею независимости в 1991 году вплоть до своей смерти в 2016-м.

Накануне Президент провел серию двусторонних встреч

А накануне на полях саммита Александр Лукашенко провел целую серию международных встреч. Акцент на двустороннюю тематику и развитие сотрудничества по ключевым направлениям. У нашего Президента состоялись переговоры с главой Узбекистана, премьером Пакистана, генеральным секретарем ШОС.

Переговоры лидеров Беларуси и Китая

Встреча лидеров Беларуси и Китая стала по-настоящему исторической для наших стран. Помимо практических вопросов, которые касаются конкретных проектов и решения целого шлейфа финансовых вопросов (расчета в юанях, подключения к своей платежной системе), Беларусь и Китай договорились о подъеме сотрудничества на новый уровень.



