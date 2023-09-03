Эксперты прогнозировали: учения ОДКБ Запад может использовать для новых провокаций на границе с Беларусью

Вопросы национальной безопасности Беларуси на неделе обсудили во Дворце Независимости. Президент собрал заседание Совбеза. Мероприятие в рабочем графике главы государства плановое. Президент всегда открыто информирует общество о положении дел и держит на личном контроле все, что касается угроз. Геополитическая обстановка в мире и вокруг Беларуси, безусловно, заставляет оперативно реагировать на всевозможные вызовы, ведется большая работа на упреждение.

И без того напряженную ситуацию намеренно эскалируют наши соседи. Очередные претензии и страшилки по поводу учений ОДКБ в Беларуси и присутствия ЧВК "Вагнер" на нашей территории. Новые мифы про агрессию. Кстати, чтобы показать, что все открыто и прозрачно, мы пригласили на учения наблюдателей. Но Польша так никого и не прислала.

Давайте теоретически представим, что Польша прислала к нам наблюдателей и своих журналистов на учения ОДКБ. Разве кто-нибудь из них сказал бы, что у нас все открыто и прозрачно и мы не представляем никакую угрозу? Естественно, нет, потому что это противоречит политике партии.





Что же так напугало Польшу? 2,5 тыс. солдат и 500 единиц вооружения и техники на учениях ОДКБ? Здесь не нужно быть военным экспертом, чтобы понять: такой небольшой контингент не представляет угрозы. Хорошо, допустим, географический невроз. Но как же то, что министр обороны Польши хвастался самым современным оружием у своих военных на границе? Да и вообще глобально: задействованные силы на учениях ОДКБ несопоставимы с количеством войск НАТО, стянутых к нашим рубежам.

Страны НАТО настойчиво продвигают политику своего расширения, наращивают военное присутствие вокруг Беларуси, постоянно проводят провокационные учения и другие действия на границах. Уже дошло до нарушения государственной границы военнослужащими. Свои действия они оправдывают некими угрозами, якобы исходящими с территории Беларуси. Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях, которых никогда не было и быть не может. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Кстати, многие эксперты прогнозировали, что предстоящие учения ОДКБ Запад использует для новых провокаций на границе с Беларусью. Так и произошло.

"Не исключено, что польские власти действительно стараются отвлечь внимание населения от объективных проблем истерией. Происходят постоянные поиски шпионов, причем с арестами людей, которые просто не могли заниматься шпионажем даже при всем желании. Это пример того, как ищут внутренних и внешних врагов, чтобы люди не задавали вопросов", - отметил политолог, глава "Евразийского аналитического клуба", эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович.

В общем, каждый раз одно и то же. Достаточно вспомнить любые наши союзные учения и всю сопутствующую истерию на этот счет. Запад планомерно формирует образ некой угрозы в лице Беларуси. Очень удобно, чтобы под этот фон оправдать увеличение собственных военных расходов, войск, вооружения и техники.

Что сейчас происходит по периметру белорусских рубежей? Вслед за Польшей забор на границе с Беларусью строит Латвия. Пообещали очень спешить. Мол, риски, мигранты. Дополнительно нашлось 9 миллионов 700 тысяч евро. Зато своим людям советуют затянуть пояса. Литва закрыла два из шести КПП на границе с Беларусью. Обсуждалось и полное закрытие границы. Нарочито сделали хуже своим же людям.

Мы принимаем меры, направленные на доброжелательное отношение к полякам, а нам выставляют требования и условия, создают очереди в пунктах пропуска, закрывают их, грозятся закрыть границы. Наверное, это "демократические" ценности по-европейски. Беларусь никому не угрожает, мы наоборот готовы к сотрудничеству и взаимодействию. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

Очередную порцию упреков мы получили относительно ЧВК "Вагнер". Варшава и страны Прибалтики даже набросали совместное заявление на этот счет. Мол, страшно и все такое, требуем немедленно вывести с территории Беларуси. Отсюда и все страшилки про "полностью закрыть границы". Нужно же перебить повестку перед октябрьской кампанией. А мы тут со своей открытостью и безвизом. Не дай бог кому-то понравится и зачастят. Такое сложно пережить.

Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования (даже не просьбы и предложения, а требования). При этом мы готовы к восстановлению добрых отношений со своими соседями. Как я говорил, их не выбирают, они от Господа Бога. Александр Лукашенко

Трудно представить, чтобы мы услышали нечто подобное от руководства Польши или Прибалтики. Просто не нужно в следующий раз упрекать Беларусь в конфронтации. Мы не увидели ни одного шага навстречу для нормализации отношений. Ну и на учения, которые продлятся до 6-го числа, приглашение еще в силе.