Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает БЕЛТА.

В Москве 8 мая глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Этот саммит станет юбилейным - в мае исполняется 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. Ожидается, что Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании обозначит позицию Беларуси по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции.

Планируется, что главы государств обсудят ход выполнения решения Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 года "О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", а также реализацию основных направлений международной деятельности ЕАЭС. В повестку дня заседания включены вопросы о начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Монголией с другой стороны, о внесении изменений в регламент работы Евразийской экономической комиссии, о представлении информации в соответствии с протоколом о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Кроме того, намечено обсудить вопросы подписания протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Социалистической Республикой Вьетнам - с другой в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров.

Членами ЕАЭС являются Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения. В заседании Высшего Евразийского экономического совета также примут участие лидеры Узбекистана и Кубы, которые являются странами-наблюдателями при ЕАЭС.

В первой половине дня 9 мая Александр Лукашенко на Красной площади вместе с другими приглашенными лидерами стран будет присутствовать на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.