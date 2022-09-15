Александр Лукашенко направился на саммит ШОС в Узбекистан

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом на саммит ШОС в Узбекистан. Самолет главы государства вылетел из аэропорта Болбасово под Оршей, пишет БелТА.

Мероприятие пройдет в Самарканде.

Планируется, что глава белорусского государства 16 сентября выступит на заседании в расширенном составе Совета глав государств - членов ШОС. Александр Лукашенко озвучит приоритеты взаимодействия Беларуси в формате ШОС, в том числе с учетом поданной ранее заявки на присоединение страны к этой организации в качестве полноправного члена (в настоящее время Беларусь имеет статус наблюдателя). Речь также пойдет об актуальных вопросах международной повестки дня.

Планируется, что на полях саммита состоятся встречи Александра Лукашенко с зарубежными коллегами, в ходе которых будет обсуждаться преимущественно двусторонняя тематика и развитие сотрудничества по ключевым направлениям.