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Александр Лукашенко направился с государственным визитом в Монголию
Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с государственным визитом в Монголию, который продлится до 4 июня, сообщает БЕЛТА.
Прибытие главы государства в Улан-Батор ожидается вечером 1 июня. В столицу Монголии уже прибыла представительная белорусская делегация в составе членов правительства, руководителей предприятий, организаций и бизнес-кругов, которые приступили к переговорам со своими монгольскими визави.
Официальные переговоры с Президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом состоятся в Улан-Баторе в узком и расширенном составах. Лидеры стран обсудят перспективные направления сотрудничества для максимально полного раскрытия потенциала белорусско-монгольских отношений. Прежде всего речь пойдет о возможностях расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере, поставках на монгольский рынок востребованной продовольственной и промышленной продукции отечественных предприятий, совместной работе по линии АПК.
Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут ряд документов, которые укрепят фундамент двустороннего сотрудничества. Александр Лукашенко также ознакомится с историей, самобытными традициями и обычаями народа Монголии.
Параллельно с мероприятиями государственного визита в Улан-Баторе состоится Монголо-Белорусский бизнес-форум, в ходе которого представители деловых кругов с обеих сторон смогут более детально ознакомиться с возможностями друг друга, обсудить практические вопросы по конкретным направлениям.
Фото: БЕЛТА
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