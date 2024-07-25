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Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает БЕЛТА.

Планируются переговоры с Президентом России Владимиром Путиным в различных форматах. Главы государств обсудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.

Фото: БЕЛТА

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