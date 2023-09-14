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Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 сентября направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, пишет БЕЛТА.

Центральной частью визита станут переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября. Их главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров.

Основными темами переговоров станут международная повестка и региональная проблематика. А также совместные задачи в экономике, в частности в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общая большая работа в сфере импортозамещения.

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