Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию

Центральной частью визита станут переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут 15 сентября. Их главы государств запланировали ранее в соответствии с графиком встреч двух лидеров.

Основными темами переговоров станут международная повестка и региональная проблематика. А также совместные задачи в экономике, в частности в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и общая большая работа в сфере импортозамещения.