ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Александр Лукашенко направился в Москву на переговоры с Владимиром Путиным

Александр Лукашенко направился в Москву на переговоры с Владимиром Путиным

В Москве запланированы переговоры с Владимиром Путиным. С начала года это вторая личная встреча президентов. Ожидается, главы государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления.

На повестке также обстановка в Украине и в целом в регионе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все