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Александр Лукашенко направился в Узбекистан с официальным визитом

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан. В Ташкенте глава государства проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Встреча лидеров пройдет в формате "один на один" и в расширенном составе с участием делегаций.

В центре внимания - вопросы углубления межгосударственных отношений, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.Особое внимание стороны уделят развитию кооперационных связей в различных отраслях промышленности, сотрудничеству в сельском хозяйстве, науке, образовании и туризме.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев также обсудят региональную и мировую повестку дня, взаимодействие двух стран в интеграционных структурах и на международной арене. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов, в том числе ожидается подписание плана мероприятий по развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном на 2024-2025 годы.

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