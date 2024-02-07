Александр Лукашенко направился в Узбекистан с официальным визитом

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан. В Ташкенте глава государства проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Встреча лидеров пройдет в формате "один на один" и в расширенном составе с участием делегаций.

В центре внимания - вопросы углубления межгосударственных отношений, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.Особое внимание стороны уделят развитию кооперационных связей в различных отраслях промышленности, сотрудничеству в сельском хозяйстве, науке, образовании и туризме.