Александр Лукашенко назначил послов в США, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан

У Беларуси новый посол в США спустя 12 лет

А это назначение из разряда исторических. Все же в США должность посла нашей страны была вакантной аж 12 лет! Как, впрочем, и зеркально в Минске. Но в последнее время странам удается сделать немало шагов навстречу друг другу. Чего стоит лишь недавний визит в нашу страну политического тяжеловеса - госсекретаря США Майка Помпео. Тогда и становится ясно: обмена послами ждать стоит. А настрой на нормализацию отношений у официальных Минска и Вашингтона обоюдный. И у нового главы дипмиссии Олега Кравченко неплохой задел.

Новый посол Беларуси в США планирует отбыть в Вашингтон в августе

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"В Америке тебе придется начинать все с начала, справится?"

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси:

"Ну, не с начала. Основа хорошая заложена, его знают там и ждут. И попросила даже временно поверенная, говорит: чем быстрее, тем лучше. То есть где-то в августе мы планируем, что он уедет туда. Он многих знает, начиная от конгресса, от Администрации, заканчивая Госдепом и другими департаментами. Поэтому не надо будет вникать долго в курс дела".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Очень многое будет зависеть от твоей работы. Это мы детально потом еще обсудим, через министра я передам некоторые вещи. Нам нужна будет поддержка и помощь от Соединенных Штатов Америки, особенно в этот период в сфере финансовой в связи с этим коронавирусом. Там у нас неплохие перспективы".

Новый посол Кравченко последние два года замминистра иностранных дел. С предстоящими полномочиями во многом знаком. В прошлом советник посольства в США, а после там же временный поверенный. На дипломатической службе еще с 90-х. И ее большая часть так или иначе связана с Соединенными Штатами. Посол уверен: не на каждом поле мы союзники (речь о военно-политических блоках), но оттого и диалог не то что желателен - необходим.





Олег Кравченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в США:

"Среди областей, в которых наши интересы совпадают, в первую очередь взаимодействие в области привлечения финансовых ресурсов, экономический диалог, энергетический диалог, международная безопасность, сотрудничество правоохранительных органов. Мне хотелось бы, чтобы мы достигли такого уровня нормализации наших отношений, который можно будет оценить как устойчивый, когда мы будем знать наверняка, что в ближайшее время не возникнет новых осложнений для доступа на емкий платежеспособный американский рынок, для возможностей производственной кооперации, для возможности привлечения финансовых ресурсов. И поэтому я считаю именно придание устойчивого характера тем достижениям, той нормализации, которых нам удалось достичь, сейчас основной задачей".

В австрийскую столицу отправится еще один заместитель главы МИД Андрей Дапкюнас (по совместительству еще и посол в Словении). У Минска и Вены немало точек соприкосновения: высокая степень доверия в политике, хорошая динамика в торговле. Усилиями дипломатов сделанное лишь упрочат. Свой человек теперь у нас и в Великобритании. Выходец из Минфина, в прошлом министр Максим Ермолович поедет в финансовую столицу мира - Лондон. Белорусы туда вхожи: презентовали инвествозможности, изучали фондовые рынки, предлагали евробонды. Все это видимый и знакомый фронт работ для нового посла. В дипломатическом пуле прибыло и по линии азиатской. Новый посол в Казахстане - Павел Утюпин. Минпром был его вотчиной без малого два года. И этот опыт на новом месте будет кстати.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Для нас очень важна промышленность там. Поэтому не думай, что ты туда уезжаешь для отдыха. Нам надо Казахстан подтянуть в Беларусь тоже. У нас сельхозмашиностроение развито, компетенции у нас приличные, то, чего нет у них, поэтому я очень надеюсь, что твой опыт работы в промышленном секторе поможет нам справиться с решением задач расширения товарооборота с Казахстаном. Страна интересная, люди интересные, но и очень большой объем работы".

Да и у главы МИД Владимира Макея в связи с назначениями два новых помощника. Из Италии теперь уже экс-послом в министерство в качестве первого замминистра возвращается Александр Гурьянов. А из Великобритании - Сергей Алейник. Теперь он замминистра. Впрочем, сам министр сегодня воодушевления не скрывал. И даже не припомнил, был ли такой день в его бытность главой МИД, когда к делу приступал такой весомый дипломатический пул. Но есть задачи - значит, ждем результат.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси:

"Те страны, куда сегодня назначены послы, играют важную роль и в регионе, и в мире в целом. Поэтому сегодняшний кадровый день в истории дипломатической службы Беларуси является очень важным. Мы заинтересованы в том, чтобы развивать и дальше наши всесторонние отношения с этими странами, это очень важно с точки зрения выполнения тех задач по диверсификации внешнеполитических и внешнеэкономических отношений, которые ставит перед нами Глава государства. Знаете, самое главное, что мы видим взаимное стремление этих стран развивать тесное всестороннее сотрудничество с Беларусью".