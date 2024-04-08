Александр Лукашенко назначил Владимира Перцова заместителем главы Администрации Президента и поставил конкретные задачи по пропаганде и контрпропаганде. Если просто - нельзя проиграть в информационной войне, которая сейчас в самом разгаре. Беларусь делает все, чтобы не допустить и войны горячей.

Важно доносить до людей правду о том, что происходит в стране и вокруг нас. Отбивать фейки и не поддаваться на уловки информационно-психологических операций из-за рубежа. Идеологическая работа, которую будет курировать Перцов, выходит на первый план.

Насколько ожидаемо было это назначение, какие поручения дал Президент, узнаем у обозревателя АТН Натальи Бреус.

Кадровые прогнозы - дело неблагодарное. Но в связи с последними политическими событиями в стране было понятно, что грядут назначения. И одно из них случилось сегодня утром. Мы видим, как последовательно и тщательно Президент формирует команду своего главного политического штаба. Ведь еще более важные события впереди.

Министр информации заходит в кабинет Первого, чтобы выйти оттуда уже заместителем главы президентской Администрации. Его предшественник Игорь Луцкий, как известно, избран в Совет Республики. Несмотря на приставку зам, пост в аппарате важный. И по тому, как строит разговор сам Александр Лукашенко, понятно, что в это сложное время на идеологическом фронте придется попотеть.

"Конечно, насколько это возможно, я информирую общество и наших людей об основных моментах. Но не хотелось бы напрягать ситуацию, чтобы люди переживали, волновались. Но я-то понимаю, что ситуация непростая. И все сошлось сейчас на средствах массовой информации, - заявил Александр Лукашенко. - Сейчас эти сектора нашей жизни играют важнейшую роль вообще в развитии Беларуси. Идет информационная война, прежде всего в СМИ, экономическая война, иначе ее не назовешь. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удается. Думаю, что мы сможем решить эту проблему - не допустить столкновения, как это было всегда на территории Беларуси".

Беглая оппозиция мечтает заварить кашу в стране и лучше погорячее. Белорусская сторона видит и контролирует медиаповестку оппонентов, чья задача - найти или если не получается сфабриковать "желтые" заголовки.

"Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются. Бегают по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги. И самое главное: "Дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ!" На что кураторы им говорят: "Ребята, в СМИ уже были, надо что-то погорячее". Типа московского этого "Крокус Сити". Не дай бог, теракты и вооруженное противостояние в Беларуси. Цель - зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных… Ну, не наемников, а уже войска. Они же "власть". Глава государства подчеркнул, что в Беларуси это понимают и видят, в том числе сколько выделяют денег. "Вы об этом говорите в СМИ откровенно и честно, это действительно так. Деньги разворовываются, их не хватает", - заметил Президент. Александр Лукашенко в этой связи упомянул о подготовленном для него свежем обзоре средств массовой информации, включая медиаресурсы оппонентов. "Выплеснулось от них (не наша контрпропаганда) в средства массовой информации - эти чаты и Telegram-каналы, - где они там объективно рассказывают (мы об этом знали и знаем), кто прикарманивает деньги, куда идут деньги, какие кто часы и трусы носит - все расписывают друг о друге, - отметил Президент. - Так оно и будет. Потому что есть более радикальные люди, которые заботятся не только о том, чтобы надеть часы за $9 тыс. или красивый костюм, макияж сделать, а которые хотят и повоевать, и власть захватить. Есть и те, кто нажиться на этом старается. Я предупреждал силовиков и наши спецслужбы о том, что это будет. Вот оно и случилось".

Пока Беларусь бьется за правду и мир, беглые бьются между собой за деньги и войну для страны. Подстрекают и нагнетают информационную повестку. От них идут потоки лжи и вранья. Все ради личной выгоды и непомерных амбиций. Все это на руку западным кураторам, которые держат в уме радикальный сценарий для белорусов.

"Этих бедолаг забросили в Украину, назвали "полком Калиновского". Там больше сотни человек. Как они воюют, мы тоже знаем. Правда, я не совсем понимаю украинцев - зачем им обострять отношения с Беларусью. В этой ситуации, когда два государства, один народ фактически, столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила. И в данном случае так вырисовывалось, что Беларусь и России нужна будет такая миролюбивая, спокойная, и Украине", - отметил Александр Лукашенко. "Но я смотрю, пусть тонко, аккуратно, но даже Володя Зеленский начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам, - заметил Президент. - Вот я не знаю, Владимиру Александровичу Зеленскому зачем это. Посмотрите на поведение президента России. Он очень аккуратен, осторожен. Он понимает: рано или поздно все равно к миру придем. Какой мир будет, это уже зависит от них, это не наш вопрос. Но Беларусь спокойная, миролюбивая им нужна будет". "Нет, вот начинают подкручивать, подвинчивать. И я не могу в этом плане обидеться на военных (украинских - прим. ред.). Военные как раз себя ведут более-менее аккуратно, осторожно. Хотя они делают свое дело, грязное дело с этими терактами, атаками и прочее. Мы это хорошо знаем по границе с Украиной".

Глава государства в целом подчеркнул, что ситуация непростая, порой в ней трудно разобраться, а беглые все время подталкивают эту информационную повестку. "Они всю грязь сейчас собирают. Вот мы с вами встретились - ждите, с завтрашнего дня вас начнут выворачивать наизнанку и будут переписывать, куда вы ездили, летали, что вы делали, с кем вы встречались. И прочее, прочее... Это их сейчас повестка. Как мы мягко называем, информационно-психологические операции. На это они делают ставку. Хотя их кураторы склоняют к вооруженному противостоянию. И то, и другое не просто".

Будучи министром информации, Владимир Перцов как человек подкованный и медийный старался донести не просто позицию государства, но и раскрыть глаза тем, кто в какой-то момент слепо верил благим намерениям беглых и Запада. Всегда принципиально, всегда патриотично. Бьет не в бровь, а в глаз. Перцов успел поработать медименджером в регионе, возглавлял представительство межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

"Информационная война и та гибридная война, которая в отношении нашей страны ведется группой западных государств, никуда не делась. Они прощупывают и ищут новые каналы воздействия на наших людей. Воздействия прежде всего с помощью всевозможных цифровых и синтетических технологий и центров информационно-психологических операций. И тех, кого мы называем "медиаподобными" - блогеров и так далее, через социальные сети, чтобы достучаться до сердец, оболванить и вызвать определенные негативные эмоции. Для этого мы должны активно применять те методы, которым мы научились за последние 3-4 года - методы эффективной контрпропаганды тому вранью, которое в отношении нашей страны, исторической правды, в отношении нашего Президента льется из-за рубежа" - заявил Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси.

Президент отметит сильные стороны Владимира Перцова. Он умеет разговаривать с людьми. Это качество как нельзя кстати в идеологической работе. Здесь задача - упорядочить.

"Назначая здесь заместителя главы Администрации по экономике (вы, наверное, отследили), я ему говорил, что нам надо как-то сконцентрироваться и вывести, выстроить пирамиду. Много специалистов хороших - министерства, ведомства, в правительстве - и вывести на заместителя Администрации Президента работу в экономике. Точно так надо подтянуть, привести в порядок средства массовой информации все, идеологическую работу и вывести на заместителя главы Администрации Президента. Может быть, даже иметь комиссию какую-то под своим руководством, чтобы посоветоваться, вовремя отреагировать" - поставил задачу Александр Лукашенко.

За последние пару лет под натиском Запада и попыток "свалить Беларусь" пропаганда поднаторела. Чуть ли не ежедневно приходится отбивать фейки и реагировать на информационные и психологические атаки. У нас, конечно, не сеть ЦИПСО, но тоже есть бойцы информационного фронта. Их оружие - правда.

Глава государства подчеркнул, что любые психологические операции ничего не стоят, если в основе не лежит правда: "Нам не надо ничего придумывать. Возьмите, допустим, информационно-психологические операции на границе. Зачем нам врать? Посмотрите, сколько трупов валяется сегодня на границе. Снег сошел - ужас. Мне каждое утро докладывают. Еще больше выкидывают их. Вот вам психологические операции - снимай и показывай этих негодяев, которые убивают людей - мигрантов - и выбрасывают на нашу территорию. Это как пример. И таких примеров можно много привести". Надо заранее готовить наших людей к тому, что может быть, особенно в эру искусственного интеллекта. Вранья еще будет предостаточно".