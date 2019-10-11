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Александр Лукашенко: Назрела необходимость укрепления СНГ
Ашхабад сегодня принимает саммит СНГ. Участвует в нем и наш Президент. Лидеры стран объединения высказали инициативы по углублению сотрудничества, развитию электронной торговли, введению единой визы в СНГ и расширению партнерства с третьими странами. Одним из главных документов, который рассмотрен на Совете глав государств, - проект декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве. Как раз акценты по этой тематике в своем выступлении расставил белорусский лидер. Александр Лукашенко затронул ключевые проблемы и пути для укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения.
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А. Лукашенко провел серию переговоров на полях саммита СНГ
Как известно, такие саммиты - это еще хорошая площадка для двусторонних встреч. Глава белорусского государства сегодня провел переговоры со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Стороны отметили: у стран есть прочный фундамент для развития сотрудничества.
Кроме того, на полях форума Глава белорусского государства провел переговоры с лидерами Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана. Ну а далее в СНГ пост председателя переходит Узбекистану, а сопредседателями станут Беларусь и Туркменистан.
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