Александр Лукашенко: Назрела необходимость укрепления СНГ

Ашхабад сегодня принимает саммит СНГ. Участвует в нем и наш Президент. Лидеры стран объединения высказали инициативы по углублению сотрудничества, развитию электронной торговли, введению единой визы в СНГ и расширению партнерства с третьими странами. Одним из главных документов, который рассмотрен на Совете глав государств, - проект декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве. Как раз акценты по этой тематике в своем выступлении расставил белорусский лидер. Александр Лукашенко затронул ключевые проблемы и пути для укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения.

