Александр Лукашенко: Назрела необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения

Главные политические новости сегодня весь день приходили из Ашхабада. В Туркменистане состоялось заседание Совета глав государств СНГ. Содружеству часто достается порция критики за неэффективность. Поэтому очень своевременно звучал месседж Президента Беларуси о том, что назрела необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и именно эффективного объединения. Мощный резерв именно в нас самих! Укреплять экономику, не забывать общую историю, работать на безопасность и в жизни, и в глобальной сети! Об этом в свойственной только ему эмоциональной манере говорил наш Президент, желая достучаться до коллег.

Вместе победили в Великой Отечественной - вместе по силам выстоять и сегодня, выступая единым фронтом. Вызовов и угроз хватает - экономические перипетии, гонка вооружений, рост напряженности в европейском регионе. Все новые и новые проблемы подкидывают странам Содружества интернет и соцсети, которые открывают экстремистам неограниченные возможности для вербовки сторонников и преступной деятельности.

В этой связи актуальной видится поддержка белорусской инициативы о поясе цифрового добрососедства. Призвал Александр Лукашенко коллег к разрешению замороженных конфликтов на постсоветском пространстве - они не в плюс Содружеству. И это будет тестом для всего СНГ. Ведь "раздрай" между партнерами - только на руку тем, кто не желает нам развития. Поэтому кооперация, поддержка друг друга - вот то, что сегодня нужно! На полях саммита Александр Лукашенко провел и серию двусторонних переговоров с лидерами Содружества. Итак, главное - в репортаже Ольги Макей.

В Ашхабаде прошел саммит СНГ



Саммиты СНГ из тех мероприятий, что вызывают большой репортерский интерес. На этот раз аккредитовали более 200 журналистов, и это не считая наших коллег из Туркменистана. Хотя именно они, благодаря традиционным нарядам, заметно выделяются. Девушки - в расшитых орнаментом платьях, парни - в головных уборах. Таковы традиции. Печенье, местные сухофрукты и орехи. Такой перекус приготовили президентам. Вот в ту самую комнату идет Игорь Додон. Успевает выпить чашку кофе. Но задуманный протоколом план нарушает лидер Азербайджана, сразу направляясь к месту официальной встречи. Его примеру последуют и другие президенты, молдавского лидера, конечно тоже, не забудут.



Тем временем хозяин саммита Гурбангулы Бердымухамедов встречает гостей. Прибывают в алфавитном порядке. Это тоже протокольная традиция. По порядку названия стран главы государств выступают и на саммите. Первыми слово берут лидеры Азербайджана и Армении. Тем временем трансляцию переговоров журналисты наблюдают из пресс-центра. У Баку и Еревана - непростые отношения. И разные взгляды на одни и те же вопросы. Спор развернулся вокруг 75-летия Победы в Великой Отечественной. И хотя в этот момент трансляцию, которую получают все страны Содружества, обрывают, небольшой фрагмент все же попадет в эфир.





Эта дискуссия развернулась вокруг важного документа саммита - обращения государств СНГ в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Знаковая дата - в следующем году - это и повод напомнить мировой общественности о том, насколько сегодня ценен мир. Государства Содружества хорошо помнят те уроки прошлого, наша страна потеряла каждого третьего. Но ведь тогда за общую Победу плечом к плечу сражались люди самых разных национальностей. Вместе.





На саммите СНГ принята декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве





Так же вместе нужно действовать и сегодня: обеспечивая и общую безопасность, и экономическое развитие. Туркменистан инициировал появление Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве. Если в общих чертах - оно направлено на увеличение взаимной торговли и укрепления экономик СНГ. Официальный Минск этот документ поддерживает и предлагает на сотрудничество смотреть шире и видеть стратегию. Резервы внутреннего рынка не исчерпаны, большой потенциал в промышленной кооперации, создании новых производств. Как раз такие масштабные проекты и нужны содружеству в будущем.



Об экономике в Содружестве говорил каждый из лидеров. Казахстан, например, предложил проводить отдельный форум СНГ по современным технологиям. Это позволит обмениваться опытом. А вот обмениваться товарами странам пока все еще мешают барьеры. О важности решения этого вопроса часто говорит и Александр Лукашенко. О барьерах в торговле говорит и Владимир Путин. И еще один вопрос, который давно поднимает и официальный Минск, - расчеты между странами в нацвалюте.



A. Лукашенко: Назрела необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения





В современном мире куда проще развивать экономику, действуя сообща. Для того между государствами и существуют интеграционные объединения. Только вместе можно выстоять, когда мир в очередной раз затрясет в экономической турбулентности. Впрочем, к единству государства подталкивают и уроки истории. И здесь государствам важно найти сферы, которые нас объединяют, а не выстраивать барьеры.





В этом выступлении белорусского Президента - попытка достучаться до каждого из 10 лидеров, сидящих за столом. Ведь развитие всего содружества зависит от каждого участника. Не выстраивать барьеры, а работать сообща, только так сегодня возможно добиться результата.

В Ашхабаде прошел саммит СНГ





И вот еще один важный момент, на который Александр Лукашенко обращает внимание. Украина. На саммите официальный Киев не представляет никто. Да, некоторое время назад предыдущее руководство страны принимает решение прекратить связи с содружеством, но с тех пор многое поменялось. И пора возвращать Киев в СНГ. Недавний Форум регионов Беларуси и Украины показал - желание развивать сотрудничество есть. Именно так в кооперации и нужно работать, а не совершать необдуманные шаги. Это тот случай, когда тоже уместно вспомнить уроки истории.



Безопасность Содружества





Современные угрозы - это не только тлеющие конфликты и терроризм. Вызов государствам и целым регионам сегодня брошен киберпреступниками. И здесь широкое поле: от локальных краж данных до глобальных социальных атак. Интернет сегодня порождает революции и даже инструктирует в создании оружия. А современные технологии способны парализовать целые мировые отрасли - пример тому атака дронов на предприятие нефтепереработки. На эти проблемы официальный Минск обращает внимание мировой общественности на самых разных форумах.





А. Лукашенко призвал поддержать белорусскую инициативу о поясе цифрового добрососедства

Именно поэтому Минск предлагает ряд инициатив. Одна из них - формирование пояса цифрового добрососедства. И добрососедство здесь - ключевое слово. Ведь сегодня гораздо важнее объединить усилия по защите цифрового поля, чем превращать его в информационное поле битвы. Об этом Александр Лукашенко говорит не впервые. Инициатива звучала и на конференции по борьбе с терроризмом, эта тема поднималась и на "Минском диалоге". Цель - достучаться до мирового сообщества.







Угрозы сегодня и у границ СНГ

Об этом на саммите говорят лидеры Кыргызстана и особенно Таджикистана, где рядом неспокойный Афганистан. Кроме того, развал ДРСМД - того самого договора о ракетах, фактически дает зеленый свет на использование мощного оружия. Только последствия нажатия на красную кнопку, вернуть будет невозможно. Это новый вызов для всех. Именно поэтому Президент Беларуси пытается предостеречь глобальных игроков от глобальных ошибок. Только вот о ценностях мира и спокойствия задумываются далеко не все. Свои масштабные учения НАТО планирует провести весной. Десятки тысяч военнослужащих США. Будет задействовано 10 европейских государств, в том числе и наши соседи – Литва и Латвия. Такие маневры уж точно не на пользу мира.

А вот что помогло бы снизить напряженность - это Декларация о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. С такой инициативой выступает Минск.





В 2020 году председательство в СНГ переходит к Узбекистану





Как сообщил по итогам саммита Сергей Лебедев, главы государств по итогам саммита подписали 8 документов: от экономики до борьбы с терроризмом. Кстати, действующий председатель исполкома СНГ остается на этом посту еще на три года. В следующем году председательство в СНГ перейдет к Узбекистану. Эта страна впервые примет на себя такие обязательства. Ну а поможет Ташкенту официальный Минск. СНГ - это еще и про гуманитарное сотрудничество. За вклад в развитие этой сферы сегодня Президента Туркменистана наградили медалью Межгосударственного фонда СНГ.





Беларусь - Туркменистан: двустороннее сотрудничество



Кстати, в этой области давно сотрудничают Минск и Ашхабад. Например, в наших вузах образование получают туркменские студенты. Двустороннее сотрудничество Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили на отдельной встрече. У отношений двух стран многолетняя история, сотрудничество, можно сказать, своими руками выстраивали оба президента. Да, сейчас есть временные трудности с Гарлыкским комбинатом. Но, несмотря ни на что, Минск и Ашхабад двигаются вперед. До конца года правительства выработают план и по увеличению товарооборота.



