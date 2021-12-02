Александр Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов
Введение единой валюты с Россией - это более высокий уровень интеграции, к которому стороны еще не подошли. СМИ публикуют новые подробности интервью Александра Лукашенко гендиректору международного информационного агентства "Россия сегодня". Напомним, во время беседы был поднят ряд резонансных вопросов как внутрибелорусской, так и международной повестки (от беженцев на границе с Польшей до размещения ядерного оружия, укрепления баз НАТО у белорусских рубежей и энергетического баланса в регионе). Прозвучала и тема надежных партнеров, тесной интеграции на постсоветском пространстве и, в частности, в рамках Союзного государства.
Президент Беларуси о референдуме по Конституции
Что касается референдума по проекту обновленной Конституции, как и планировалось, он должен состояться в феврале, если не возникнет какой-то чрезвычайной ситуации, заметил глава государства. Александр Лукашенко не исключил также досрочных президентских выборов после принятия Основного закона. Его проект планируют опубликовать еще до нового года.