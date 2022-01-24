Александр Лукашенко: Никогда, пока я Президент, мы не допустим оккупации Беларуси

Президент принял с докладом главу Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, а также утвердил решение на охрану госграницы в 2022 году. Это традиционная процедура и один из важнейших элементов эффективного обеспечения пограничной безопасности. Успешная охрана рубежей - сегодня гарант независимости и суверенитета страны, убежден Александр Лукашенко.



Минувший год стал серьезным испытанием для пограничников. Миграционный кризис, наращивание контингента НАТО у самых границ Союзного государства, провокации, санкционное давление - лишь часть угроз, которые вынуждают Беларусь оперативно реагировать.