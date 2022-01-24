3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Александр Лукашенко: Никогда, пока я Президент, мы не допустим оккупации Беларуси
Во Дворце Независимости 24 января говорили о защите государственной границы.
Президент принял с докладом главу Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, а также утвердил решение на охрану госграницы в 2022 году. Это традиционная процедура и один из важнейших элементов эффективного обеспечения пограничной безопасности. Успешная охрана рубежей - сегодня гарант независимости и суверенитета страны, убежден Александр Лукашенко.
Минувший год стал серьезным испытанием для пограничников. Миграционный кризис, наращивание контингента НАТО у самых границ Союзного государства, провокации, санкционное давление - лишь часть угроз, которые вынуждают Беларусь оперативно реагировать.
Особого внимания требует обстановка на границе с Украиной. Политика ее руководства не способствует снятию напряжения в регионе и несет дополнительные угрозы. Беларусь вынуждена повысить плотность охраны южных границ, усилить их инженерное прикрытие. На встрече обсудили предложения Госпогранкомитета на южном направлении в этом году.
Президент
Все
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
В мире
Все
Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах
Боррель: Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Регионы
Все
Происшествия
Все