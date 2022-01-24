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Александр Лукашенко: Никогда, пока я Президент, мы не допустим оккупации Беларуси

Во Дворце Независимости 24 января говорили о защите государственной границы.

Президент принял с докладом главу Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, а также утвердил решение на охрану госграницы в 2022 году. Это традиционная процедура и один из важнейших элементов эффективного обеспечения пограничной безопасности. Успешная охрана рубежей - сегодня гарант независимости и суверенитета страны, убежден Александр Лукашенко.

Минувший год стал серьезным испытанием для пограничников. Миграционный кризис, наращивание контингента НАТО у самых границ Союзного государства, провокации, санкционное давление - лишь часть угроз, которые вынуждают Беларусь оперативно реагировать.

Особого внимания требует обстановка на границе с Украиной. Политика ее руководства не способствует снятию напряжения в регионе и несет дополнительные угрозы. Беларусь вынуждена повысить плотность охраны южных границ, усилить их инженерное прикрытие. На встрече обсудили предложения Госпогранкомитета на южном направлении в этом году.

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