Александр Лукашенко о переговорах в Кремле: Таких шагов мы еще не предпринимали!

Три отрицательных результата - условие получения кремлевской аккредитации.

Хотел бы сразу отметить, что то, о чем мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах либо с политическим календарем в преддверии наших парламентских выборов в России. Это наша текущая, давняя совместная работа на протяжении многих лет.

В этот раз формат переговоров предполагал общение лидеров с прессой. Чему президентский пул, жадный до подробностей, да и вообще очных встреч в наше время, был, конечно, рад. Для этого пришлось пройти ПЦР-тестирование - и заветный бейдж в кармане!И для освещения переговоров с Байденом, и с Меркель, ну и как сейчас, с белорусским Президентом. Встреча, так совпало или задумано, как раз накануне парламентских выборов в России.