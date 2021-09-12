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Александр Лукашенко о переговорах в Кремле: Таких шагов мы еще не предпринимали
Союзная повестка стала определяющей на этой неделе. По итогам переговоров в Кремле резюме нашего Президента о серьезных договоренностях с Россией звучало просто: "Таких шагов мы еще не предпринимали!"28 союзных программ,по сути, ребрендинг интеграции с 20-летней историей. Президенты программы согласовали. А в Минске интеграционный пакет одобрен правительствами. Впереди Высший госсвет "двойки", где планируется утвердить разработанные программы Союзного государства.
В документах прописаны важные для стран экономические моменты. Все это фундамент, подчеркнут и Лукашенко, и Путин, где равные права для субъектов хозяйствования наших стран - это основа основ. О политических надстройках говорить преждевременно. Эксперты, оценивая результаты, подчеркивают преимущества для нашей страны - это и договоренности по газу, и приоритет экономическим моментам и улучшение условий работы для наших предприятий. На фоне геополитических потрясений, мирового спада и переформатировании международных отношений - интеграция делает нас сильнее. Ну а крики в духе "Лукашенко сдает суверенитет!" - лишь хайп и попытки разжечь противоречия. Значит это кому-то нужно.
Взгляд нашего политического обозревателя Натальи Бреус на главное событие недели. К мерам безопасности, которые всегда соблюдают при встречах мировых лидеров, в Кремле добавили вот такую новацию - "антисептический душ" для прессы. Таковы реалии пандемии. Но на диалоге президентов Беларуси и России, а это уже пятая встреча за год, они не сильно сказались. Такое количество очного общения для глав государств - не то что в пандемию, и в обычное время - редкость. Но не в том случае, если речь о Лукашенко и Путине, а на кону - интеграция.
В этот раз формат переговоров предполагал общение лидеров с прессой. Чему президентский пул, жадный до подробностей, да и вообще очных встреч в наше время, был, конечно, рад. Для этого пришлось пройти ПЦР-тестирование - и заветный бейдж в кармане!
Три отрицательных результата - условие получения кремлевской аккредитации.
И для освещения переговоров с Байденом, и с Меркель, ну и как сейчас, с белорусским Президентом. Встреча, так совпало или задумано, как раз накануне парламентских выборов в России.
Владимир Путин, Президент России:
Хотел бы сразу отметить, что то, о чем мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах либо с политическим календарем в преддверии наших парламентских выборов в России. Это наша текущая, давняя совместная работа на протяжении многих лет.
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Торговля еще больше. Это тоже влияет на ускорение союзного строительства, но активизировались-то задолго до. Плотно за апгрейд интеграционного проекта взялись три года назад. Это стало ответом на критику - мол, союз - есть, движения - нет. Правительствакорпели над союзными программами.
Владимир Путин, Президент России:
Что в союзных программах? Сплошная экономика.Макроэкономическая политика, построение общих финансовых рынков. Аграрный сектор, чтобы исключить необоснованное закрытие поставок наших продуктов на российский рынок. Общая промышленная политика. Доступ к госзакупкам. Транспортные потоки и направления. Создание общего платежного пространства и защита прав потребителей. Будут выработаны единые подходы к законодательству в области трудовых отношений. Совместное развитие атомной энергетики. Плюс общие сырьевые рынки. Вот так складывается союзный пазл.
И важно, что продвигаются именно экономические моменты, которые улучшают условия работы для наших предприятий и бизнеса.На фоне геополитических потрясений, мирового спада и переформатировании международных отношений - интеграция делает нас сильнее. А это ой как не нравится оппонентам сближения стран.
Сергей Рекеда, главный редактор аналитического портала Rubaltic.ru (Россия):
Строить союз не просто, хватает проблем. Но в том и суть этой кропотливой работы - искать компромиссы, идти на уступки и сквозь национальный эгоизм рассмотреть общую выгоду. А дальше что и как? Именно с таким подтекстом звучали вопросы прессы президентам. Ответы лидеров были в одном ключе - говорить о политических надстройках преждевременно. Рано вести речь и о единой валюте.На кону ни много ни мало - общее будущее миллионов белорусов и россиян.
"Железные объятия" Москвы сжимаются. Именно так некоторые эксперты комментируют движение по пути интеграции. А медиа хайпуют на громких заголовках о грядущей инкорпорации и поглощении Беларуси. Это далеко не первые попытки вставить палки в колеса интеграции - дискредитировать союзное строительство, сыграть на противоречиях, чтобы рассорить Минск и Москву, рассорить белорусов и россиян. Но больше двух десятилетий гарант белорусской конституции как-то справляется с этой миссией - отстаивать суверенитет.
Николай Межевич, доктор экономических наук, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Переговорную эстафету подхватили правительства. Союзный Совмин собралсясразу же после переговоров лидеров. И в Минске, и в Москве не раз будет сказано: белорусы - сложные переговорщики. С российской стороны это звучит исключительно как комплимент. Отстаивать белорусские интересы в переговорах - работа не для слабаков. В итоге интеграционный пакет устроил всех и получил одобрение правительств.
Впереди Высший госсовет Союзного государства - планируется, что он пройдет в начале ноября. ТамРоссия и Беларусь и утвердят окончательно союзные программы.
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