Александр Лукашенко о проекте новой Конституции: Это концепт будущего Беларуси

Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Об этом рассказал Президент на встрече с активом местной вертикали. Маневры НАТО возле наших границ, попытки раскачать белорусское общество и в целом обсуждение актуальных вопросов общественно-политической обстановки.



Александр Лукашенко отметил, что такой разговор важен и должен стать хорошей традицией, ведь в одном месте собираются люди со всей страны, со своими предложениями, заботами и видением будущего Беларуси. Сегодня актив не только сверяет часы, но и определяет дальнейшую стратегию работы в новых для нашей страны экономических реалиях. В условиях пандемии Беларусь научилась жить, и, надо сказать, удачнее многих государств. Теперь вот новый вызов - санкционный маятник отдельных стран Запада и в целом давление на нашу страну.







Президент потребовал от чиновников быстро и адекватно реагировать на обращения граждан

В целом же у Беларуси есть будущее, которое, впрочем, возможночерез обеспечение безопасности, порядка и нацеленности на устойчивое созидание. Важный месседж Президента не только для местной вертикали, но и белорусского народа в целом. Только единым курсом страна способна развиваться и политически, и экономически. Ведь в Беларуси есть все условия, чтобы обеспечивать свою семью и жить спокойно. А безопасность обеспечит государство.





Главная цель для белорусов - выстоять перед внешним давлением Запада

Всего же Президент отметил шесть тактических направлений, по которым нашу страну и общество пытаются и будут пытаться расшатывать. Военные угрозы, внешнеполитическое давление, санкции, информационные атаки - все это нам известно, и отпор будет самый что ни на есть четкий и жесткий. Развеял Александр Лукашенко и различные инсинуации о том, что якобы референдума по той самой новой Конституции не будет. "Будет! Что бы ни сочиняли противники нашего государства",- ответ Президента.





Встреча Президента с активом местной вертикали власти