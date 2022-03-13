Александр Лукашенко об экономике Беларуси: Выдержим!

Внимание всего мира на неделе было приковано к переговорам президентов Беларуси и России. Двусторонние отношения в условиях давления Запада, наш союзный ответ санкциям, а еще безопасность в Украине и регионе. На эти темы Александр Лукашенко и Владимир Путин общались в Москве 6 часов. Не стал помехой даже международный звонок. Вместе с нашим Президентом российский лидер поговорил с президентом Финляндии. Потом, когда речь зашла об Украине, к переговорному процессу подключился помощник российского президента Владимир Мединский.

В итоге сошлись во мнении, что при желании Киева украинский конфликт можно разрешить в любой момент. Что же касается экономики... Да, сейчас коллективный Запад развернул небывалый санкционный прессинг в отношении наших стран. Для чего это делается - всем понятно: разрушить экономику, отдалить союзников, словом, разорвать все связи. Но, как говорится, это мы уже проходили и не раз. Наш Президент еще до старта переговоров дал понять журналистам: у союзников есть чем ответить. Александр Лукашенко так и сказал: "Выдержим!". Сегодня в студии обозреватель Илона Красутская. На неделе она освещала белорусско-российскую повестку. Илона, так какой план у союзников?

Здравствуйте, коллеги. Все мы видим, что происходит в наших странах. Санкции, уход с рынка мировых брендов и компаний, закрытие воздушного пространства. Морально людям непросто - у кого-то из-за блокировки Instagram целый мир рушится. Но давайте вернемся к нашим чувствам, которые мы переживали буквально еще неделю назад, когда не прекращались вбросы про якобы наше участие в спецоперации в Украине. Президент же каждый день опровергал эти фейки, а потом на церемонии во дворце сказал (даже с обидой): "Если вы мне не доверяете, то вам стоит выбирать другого президента". И вот как-то у многих после этих слов стопроцентно отлегло. Так и сейчас, когда Запад развернул машину прессинга. Все же сразу хватаются за голову, паникуют. И вот снова наш Президент дает понять, что все под контролем. Это не просто какие-то слова для нашего с вами сиюминутного успокоения. Сейчас я хочу рассказать, что мы будем делать (вместе с Россией), чтобы чувствовать себя в безопасности, в том числе и экономической.

Но хочу начать по порядку, рассказать, что предшествовало белорусско-российским переговорам, потому что все очень взаимосвязано. В четверг накануне наш Президент собрал генералов, чтобы обсудить вопросы обеспечения военной безопасности страны. Александр Лукашенко тогда сказал: "Спокойно не будет". Но опять же не нужно сразу поддаваться упадническим настроениям. Это делается, чтобы люди понимали, что происходит, и, конечно, были бдительны. Потому что кроме нарастающей активности НАТО на западном направлении, вблизи наших южных рубежей уже замечены наемники из Украины. Сигналы об этом поступали не только от нашей разведки, но и от простых людей.

Мы должны их видеть, и прежде всего вашими возможностями. С территории Украины пограничники практически ушли, ее никто не охраняет, кроме белорусских пограничников. Поэтому ваша задача, вашей разведки, - видеть, что происходит на сопредельной территории, особенно в части наемников. Нельзя допустить нарушения государственной границы этими людьми. Вы понимаете, что это за люди. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

По данным нашей разведки, маршрут наемников идет вдоль нашей границы в сторону Чернобыльской АЭС. И без того на неделе ситуация на станции стала еще одним поводом, чтобы взбудоражить людей. Все ядерные объекты зоны отчуждения остались без электроснабжения. Какими могут быть в этом случае последствия, думаю, не стоит лишний раз объяснять. Нам второй Чернобыль не нужен. Мы столько лет и сил потратили, чтобы восстановить и вернуть к жизни пострадавшие земли. С подачи нашего Президента принимались специальные программы. Поэтому по поручению Александра Лукашенко все необходимые мероприятия для электроснабжения станции были выполнены белорусскими специалистами в кратчайшие сроки. И уже потом в Москве Владимир Путин дважды сказал за это спасибо.





Эти иностранные наемники идут вдоль границы Беларуси к Чернобыльской станции. Три момента: они хотят перерезать пути движения российских войск - в спину ударить, как я говорил; второе - они хотят ударить по позициям тех войск, которые у нас остались с белорусско-российских учений; и они не теряют надежду нас втянуть в эту бойню непосредственно, чтобы мы оголили западный участок. Не такие они простые. И что они хотят в Чернобыле сделать, нам еще придется с вами разгадать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Оправдываться за то, что мы защищаем свои рубежи и своих граждан нам точно не за что и не перед кем. Наши военные 24 на 7 делают все, чтобы обеспечить безопасность госграницы - по сути общей, союзной. Прикрывают тыл российских военных, которые сейчас выполняют задачи по спецоперации. В Кремль Александр Лукашенко привез с собой карту, чтобы со своей стороны детально проинформировать российского коллегу о том, что происходит.

Безопасность, по понятным причинам, не та сфера, где можно все афишировать. Но ценность этих публичных заявлений президентов огромная. Начитаешься всего - голова идет кругом. То наш начальник генштаба якобы в отставку подал, то наши десантники против Украины воюют. Откровенные фейки и провокации стали влиятельным инструментом войны. Так вот, "спокойно не будет" от нашего Президента - это в том числе об этом. Запад делает все, чтобы вбить клин между Минском и Москвой.

Сейчас ценность Беларуси, как стратегического партера и союзника, выросла в разы. Дело даже не в прикрытии западного направления. А на будущее, когда на Украине закончатся эти события, и нацисты будут осуждены, когда Украина станет нейтральным государством, не стремящимся стать членом НАТО, и избавится от нацизма, тогда вот этот пояс Украина, Беларусь и Финляндия, с ее нейтральным статусом, они как раз и останутся тем главным буфером, раз и навсегда, который будет удерживать агрессивный блок НАТО от столкновения с Россией. А это столкновение чревато чем? Третьей мировой войной. Поэтому роль Беларуси в центре этого буфера будет всегда важна. Иван Коновалов, военный эксперт, политолог (Россия)

За несколько недель Россия стала мишенью для санкционных ударов. Беларусь получает "за компанию", чтобы Москва не обошла поток введенных запретов! Но если убрать эмоции, мы же это уже проходили. У Минска и Москвы есть план и на этот раз.

Эксперты вторят: Запад не сможет себе позволить давить санкциями больше полугода, иначе сам окажется в ситуации экономического краха. Конечно, страдают то обычные люди и здесь, и там. Впрочем, на людей Западу плевать. Мы это хорошо помним со времен старта пандемии. Когда всех закрывали и в принудительном порядке заставляли вакцинироваться. К чему это привело? К митингам и уличным столкновениям. Так что паническая скупка продуктов и забастовки - это только начало. Фондовые рынки уже несут огромные потери, не говоря и о других важных сферах, таких, как энергетика.

Те санкции, которые мы сейчас видим, в значительной степени эмоциональные. Есть желание задавить психологически население Беларуси и России. Через какое-то время, через несколько месяцев, это давление должно быть ослаблено. Просто потому, что в иных обстоятельствах те неприятности, которые мы сейчас видим на мировых рынках, рынках металла, энергоносителей, продуктов питания, фондовых рынках - все это приведет к глобальному экономическому кризису. Задача правительств, властей Беларуси, России в том, чтобы как раз обеспечить наполненность потребительского рынка. И в этой связи, я думаю, что у Беларуси прекрасные перспективы. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России

Единая экономическая политика - наш главный козырь в борьбе с западными санкциями. Союзная двойка еще больше скооперирует усилия и по инициативе Александра Лукашенко подключит партнеров по Евразийскому союзу и ОДКБ.

Кроме санкционного давления, угроз и попыток втянуть Беларусь в военный конфликт, сейчас по-прежнему из нашей страны лепят агрессора по отношению к Украине. Хотя мы и площадку для переговоров представили, и заявили, что в случае необходимости готовы подключиться к процессу, и беженцам помогаем. Сейчас все в ожидании нового раунда. Что об этом говорят в Кремле, может ли быть найдено решение по российско-украинскому конфликту?

Как вы знаете, переговоры президентов шли 6 часов. Из них буквально там 10 минут протокола были доступны для журналистов, общественности. Но очень здорово, что так оперативно по итогам больше подробностей сообщила пресс-секретарь Президента Беларуси. С ее слов мы узнали, что на переговорах присутствовал помощник Путина - Мединский, который сейчас возглавляет группу с российской стороны. Было озвучено единое мнение, что при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент. Здесь все очевидно: Россия настроена разговаривать, искать решения. Так что, как говорится, ждем реакции украинской стороны.

Что касается нашей поддержки, как сказал Александр Лукашенко, мы продолжим оказывать всю необходимую помощь украинскому народу. Размещение, питание, медпомощь. Мы от своих слов не отказываемся. Еще подробности по белорусско-российскому взаимодействию. Обсудили президенты кооперацию в промышленности, АПК и грузоперевозках. Наталья Эйсмонт рассказала, что есть договоренности о поставках Беларуси современных образцов военной техники. Согласовали шаги по взаимной поддержке в связи с санкциями, в том числе по ценам на энергоносители. Как заявил Александр Лукашенко по окончании переговоров, Россия пошла на беспрецедентные шаги по поддержке экономики нашей страны.