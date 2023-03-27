Александр Лукашенко обновил топ-менеджеров ряда исполкомов и предприятий

Рабочая неделя во Дворце Независимости началась с кадровых назначений.

Сегодня Александр Лукашенко обновил топ-менеджеров ряда предприятий, сменил руководителей местной вертикали власти. Ротация кадров произошла и в правительственном пуле: в частности, в Минздраве, МАРТ и Минэкономики (сюда приходят сразу три новых заместителя). По традиции Президент расставил акценты в работе управленцев: действовать на результат, работать с людьми. Требования не новы, но выполнять их удается не всем. Ответственность должна быть максимальной: время требует особой концентрации усилий. Это касается и развития регионов. Инвестиции для них - приоритет номер один, подчеркнул Президент. Новые производства станут маркером эффективной работы власти на местах.

Президент - новым управленцам: Все сосредоточено в ваших руках, берите и действуйте

Год особый, всем подготовиться к политическим кампаниям, чтоб не начали шатать в очередной раз. Наверное, оснований для этого вообще никаких нет, если тогда мы расхлябанно к этому относились, начиная от Комитета госбезопасности и заканчивая вертикалью власти, за 2020 год уроки основные извлекли, поэтому я не думаю, что у нас будут какие-то большие проблемы. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Особое внимание глава государства поручил обратить на те вопросы, которые ставит население. Вместе с тем это не снимает с людей обязанностей самостоятельно решать основные житейские вопросы и не ждать помощи властей в мелких бытовых делах, заметил Александр Лукашенко.

"Смотрите за ценообразованием. Смотрите за проблемами ЖКХ, - продолжил Президент. - Вопрос сельского хозяйства - это точно ваша компетенция. Один инвестиционный проект - один район - это ваша задача. Мы этого не забудем, и прежде всего я. Это мое личное поручение каждому председателю райисполкомов. Надо бегать быстро по стране, искать инвесторов. В этом году вы должны доложить о реализации этого проекта". При этом масштабы проекта должны зависеть от резерва свободной рабочей силы в регионе.

В поле зрения местной власти всегда должны находиться и вопросы развития производственной базы, убежден глава государства. "Рынки открыты, особенно огромный российский рынок. Всем надо шевелиться, не только областной власти, но и председателям гор- и райисполкомов, - потребовал Александр Лукашенко. - Райисполкомы у нас не задействованы во всю мощь, они недогружены в этом плане. Требовательность в этом ключе будет только возрастать".

Ротация вертикали в шести районах страны, а также в руководстве Брестской области и ее столице, Гомельской и в самом районе, а также в Минске. Что касается персоналий, Надежда Лазаревич, экс-зампредседателя столичного исполкома, переходит на должность первого зама. Новый мэр отныне в Бресте - им стал Сергей Лободинский (в прошлом управделами Брестского облисполкома). Поручение Президента каждому назначенцу - подтягивать экономику на новом месте.

Каждый район по-своему сложный, и работа на государственной службе, в особенности первым лицом, всегда сложна и ответственна, потому что приходится принимать серьезные, важные решения, судьбоносные как для людей, так и для предприятий. Здесь нужно быть, конечно же, ответственным, справедливым в этом отношении и внимательно работать с кадрами, с людьми. От кадров именно зависит результат и предприятия, и района в целом. Сергей Ермолицкий, председатель Круглянского райисполкома

За прошлый год поработали практически со всеми промышленными предприятиями, посмотрели, какие инвестиционные проекты можно развить на данных предприятиях, и мы можем сказать, что только в этом году мы занимаемся инвестиционным проектом Минского автомобильного завода. "Керамин", "Коммунарка", БелОМО, "Планар" и еще много других предприятий, которые задействованы в развитии экономики города, и мы видим возможность инвестиций в данные предприятия. Это могут быть и внешние инвестиции, и внутренние, непосредственно города Минска, поэтому приоритеты поставлены, мы понимаем, на что нам нужно обратить внимание, и будем двигаться в этом направлении. Надежда Лазаревич, первый зампредседателя Минского горисполкома

Назначены новые управленцы на крупных предприятиях страны

Согласованы сразу четыре гендиректора в реальном секторе. Отныне Белшину возглавит Александр Ковалев, прежде он был замом главного инженера по техразвитию на бобруйском предприятии. Новый гендиректор на заводе "Белмедтехника". Им стал Игорь Демиденко (в прошлом первый замглавы Госвоенпрома). Также сменилось руководство у предприятия"Доломит" и Барановичского хлопчатобумажного объединения - одного из лидеров белорусского легпрома.

Как Президент сказал, сегодня обстановка военная в государстве (она неспокойная), учитывая все европейские дела, наших соседей на Западе, поэтому я иду с таким настроением, чтобы на предприятии была здоровая обстановка. Второе - я в любом случае говорю о том, что людей надо беречь, сразу шашкой махать не надо, сегодня специалистов, особенно в медицинской отрасли найти не так уж и просто, поэтому будем беречь людей, закупать качественное оборудование и стараться, чтобы это все было во благо Республики Беларусь. Игорь Демиденко, гендиректор производственно-торгового РУП "Белмедтехника"