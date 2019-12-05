Александр Лукашенко обратился к депутатам шестого и седьмого созывов

Достижение и высокие результаты деятельности депутатского корпуса стали возможны благодаря отсутствию политических разногласий и настроенности на конструктивное сотрудничество с ветвями власти. Это заявил Президент Александр Лукашенко, встречаясь с депутатами и сенаторами сразу двух – 6-го и 7-го - созывов. Благодаря Национальному собранию в государстве фактически с нуля построена нормативно-правовая система. Заполнен правовой вакуум, с которым столкнулась Беларусь на заре своего суверенитета. Основные направления внутренней и внешней политики прописались в законах, а их более двух тысяч за историю Национального собрания. Белорусский лидер назвал парламент узнаваемым и авторитетным. Его деятельность способствует укреплению статуса Минска как значимой международной площадки, а также продвижению национальных интересов Беларуси.





