ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Александр Лукашенко обратился к депутатам шестого и седьмого созывов

Достижение и высокие результаты деятельности депутатского корпуса стали возможны благодаря отсутствию политических разногласий и настроенности на конструктивное сотрудничество с ветвями власти. Это заявил Президент Александр Лукашенко, встречаясь с депутатами и сенаторами сразу двух – 6-го и 7-го - созывов. Благодаря Национальному собранию в государстве фактически с нуля построена нормативно-правовая система. Заполнен правовой вакуум, с которым столкнулась Беларусь на заре своего суверенитета. Основные направления внутренней и внешней политики прописались в законах, а их более двух тысяч за историю Национального собрания. Белорусский лидер назвал парламент узнаваемым и авторитетным. Его деятельность способствует укреплению статуса Минска как значимой международной площадки, а также продвижению национальных интересов Беларуси.


Изображение


Президент расставил приоритеты в работе парламентариев нового созыва

Новый парламент должен стать центром прогрессивного законотворчества. Президент буквально по пунктам расставил приоритетные задачи для депутатского корпуса и сенаторов. Парламентарии называют встречу хорошей новой традицией суверенной Беларуси, возможностью из первых уст услышать о задачах, которые стоят перед парламентом и государством в целом.

Изображение


Президент наградил лучших парламентариев шестого созыва

Глава государства поблагодарил парламентариев шестого созыва за работу и вручил государственные награды лучшим депутатам и сенаторам за активную гражданскую деятельность и вклад в развитие парламентаризма.Все подробности в

следующих выпусках.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все