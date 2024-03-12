Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должностей послов Беларуси в Швеции, Финляндии, Германии и Кыргызстане. Президент 11 марта подписал соответствующий указ № 88, пишет БЕЛТА.



От должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Королевстве Швеция и по совместительству в Королевстве Норвегия освобожден Дмитрий Мирончик, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания - Алексей Самосуев, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Федеративной Республике Германия - Денис Сидоренко, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Кыргызской Республике - Андрей Страчко.