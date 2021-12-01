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Александр Лукашенко подтвердил, что готов остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что готов остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу. Об этом глава государства заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БелТА.
"Когда меня будут "душить" поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите, - сказал глава государства. - Поляки решили закрыть границу с Беларусью - хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наши интересы сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою, что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китай идет через нас?"
Президент отметил, что попасть в Россию и дальше европейские товары через Украину не смогут. Не налажено транзитное сообщение и через страны Прибалтики. "Только Беларусь. Поэтому, прежде чем делать с их стороны заявления, надо взять свои куриные мозги в руки, как в народе говорят, и подумать, что ты бряцаешь. Он закроет границу... Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе. А потом, ты закроешь - тогда подумайте, как вы энергоносители будете покупать в России", - заметил Александр Лукашенко.
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