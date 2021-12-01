Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что готов остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу. Об этом глава государства заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БелТА.



"Когда меня будут "душить" поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите, - сказал глава государства. - Поляки решили закрыть границу с Беларусью - хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наши интересы сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою, что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китай идет через нас?"



Президент отметил, что попасть в Россию и дальше европейские товары через Украину не смогут. Не налажено транзитное сообщение и через страны Прибалтики. "Только Беларусь. Поэтому, прежде чем делать с их стороны заявления, надо взять свои куриные мозги в руки, как в народе говорят, и подумать, что ты бряцаешь. Он закроет границу... Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе. А потом, ты закроешь - тогда подумайте, как вы энергоносители будете покупать в России", - заметил Александр Лукашенко.