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Александр Лукашенко поручил определить стратегию Беларуси в ШОС для достижения намеченных целей
Беларуси необходимо немедленно определить стратегию движения к целям, намеченным страной в ШОС. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 29 июля на совещании по международным вопросам, сообщает БЕЛТА.
Глава государства напомнил, что на саммите ШОС в июле этого года в Астане Беларусь выступила в новом статусе - члена этой организации. Проведен ряд двусторонних встреч. "Хорошие были встречи. Там достигнуты были и конкретные договоренности. Давайте их реализовывать", - отметил белорусский лидер.
"Надо немедленно определить стратегию движения к целям, которые мы наметили, - подчеркнул Президент. - И делать это надо по горячим следам. Открываются колоссальные перспективы. Прежде всего - дополнительные возможности доступа на огромный рынок товаров и услуг, обмен опытом, привлечение инвестиций. И главное - диверсификация логистики и расчетов, снижение политических рисков. Все белорусские инициативы я обозначил в Астане".
Александр Лукашенко привел в качестве примера развитие сотрудничества с Пакистаном. С премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом глава государства также провел переговоры на полях саммита ШОС в Астане. "Премьер прямо сказал: вот нас очень это интересует, нам это надо… Пожалуйста, приедьте к нам в Пакистан. Мы договорились, что где-то в конце года я с визитом буду в Пакистане. К этому времени надо иметь определенные наработки. Пакистан - 200 с лишним миллионов человек. Что больше надо?" - сказал Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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