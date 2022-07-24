Александр Лукашенко поздравил главу Узбекистана с 65-летием

24 июля состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с главой Узбекистана. Александр Лукашенко поздравил Шавката Мирзиеева с 65-летием и комплексно обсудил взаимодействие в многосторонних форматах. Беларусь рассматривает Узбекистан как ключевого партнера в регионе Центральной Азии и готова оказывать ему всемерную поддержку в ЕАЭС, обеспечивая полноформатное вовлечение экономики страны в кооперацию с Евразийским союзом. Речь шла и о поддержке Узбекистаном белорусской заявки на членство в ШОС.