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Александр Лукашенко поздравил главу Узбекистана с 65-летием

24 июля состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с главой Узбекистана. Александр Лукашенко поздравил Шавката Мирзиеева с 65-летием и комплексно обсудил взаимодействие в многосторонних форматах. Беларусь рассматривает Узбекистан как ключевого партнера в регионе Центральной Азии и готова оказывать ему всемерную поддержку в ЕАЭС, обеспечивая полноформатное вовлечение экономики страны в кооперацию с Евразийским союзом. Речь шла и о поддержке Узбекистаном белорусской заявки на членство в ШОС.

Говорили и о перспективах сотрудничества. А их предостаточно: наращивание взаимных поставок востребованной на рынках двух стран продукции, расширение кооперации, создание новых совместных производств. Обсудить все конкретные направления углубления взаимодействия договорились в сентябре в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Также Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев обменялись мнениями касательно произошедших событий в Каракалпакстане.

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