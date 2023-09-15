Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву с днем рождения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Вашей личности отлично сочетаются богатый политический опыт, умение слушать своих земляков, заботиться в первую очередь об их благополучии, обеспечить им право на достойное будущее, а также принимать важные решения и нести за них ответственность, - говорится в поздравлении. - Такие черты характера воспитываются с течением времени, стоят многих сил, требуют огромного терпения. Но именно эти важные качества сегодня способствуют развитию страны, которой Вы посвятили всю жизнь и карьеру".

Народ Зимбабве несколько недель назад в очередной раз это красноречиво подтвердил, переизбрав Эммерсона Мнангагву на высшую государственную должность, подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что высоко ценит дружеские отношения, которые установились между главами двух государств. "Ожидаю новой встречи, чтобы продолжить открытый и конструктивный диалог по всему спектру белорусско-зимбабвийского взаимодействия. У нас много работы по реализации договоренностей, достигнутых во время моего визита в Хараре в начале 2023 года", - обратил внимание он.