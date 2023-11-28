Александр Лукашенко предложил провести ревизию проектов с Венесуэлой

Беларусь готова активнее работать с Венесуэлой. Эта страна была и остается важным партнером для нас в Латинской Америке. Минск в последнее время усиливает работу по развитию экономических связей на разных континентах.

Сегодня Александр Лукашенко провел переговоры с вице-президентом Венесуэлы Рикардо Менендесом. За относительно короткий исторический срок страны заложили надежный политический фундамент для взаимодействия. Сейчас назрела большая перезагрузка отношений - это касается экономической сферы. Все, что намечали еще со времен Чавеса, востребовано.



"Мне приятно с вами встречаться. Мы давно знаем друг друга, вы хорошо знаете Беларусь, - сказал в начале встречи белорусский лидер. - Мы начинали с нуля во времена жизни нашего общего друга Уго Чавеса. Немало сделали, но не по нашей вине - Беларуси и Венесуэлы - произошла определенная пауза в наших отношениях. Они были, эти отношения, но не такие интенсивные".

Глава государства отметил, что, к счастью, те направления, которые были определены ранее, удалось не потерять и сейчас им необходимо придать новый импульс.

"Наши возможности вы знаете, они вам нужны. Я думаю, что в ходе вашего визита мы определимся, с чего начинать восстановление нашего сотрудничества, я думаю, надо задействовать все те программы, которые нами когда-то были определены. Еще раз хочу подчеркнуть: все, что мы с вами намечали, оно востребовано в Венесуэле», - подчеркнул Президент.

"За прошедшие годы в мире произошли значительные изменения. Одно из основных и очень ярких событий - это ваши суверенитет и независимость. Вы молодцы, вы отстояли страну. Нынешнее поколение венесуэльцев будет благодарить всегда - вы защитили страну, - сказал глава государства. - Вы противостояли всем и выстояли". Александр Лукашенко подчеркнул, что Венесуэла и нынешнее поколение политиков страны сегодня имеют величайшее уважение во всем мире, в том числе и в Беларуси, за мужество и стойкость в отстаивании суверенитета и независимости.

Президент предложил провести ревизию всех совместных проектов, исключив все неактуальное и добавив при необходимости новые направления и сферы сотрудничества, и тем самым обновить ту дорожную карту, которая была определена ранее.

Мы очень любим и восхищаемся Беларусью. В свое время Уго Чавес научил нас этому. И речь идет не только об историческом героическом прошлом вашей страны, но и о вашем видении будущего. И Беларусь, и Венесуэла - архитекторы нового мира, где нет места ни санкциям, ни агрессии. Я хочу передать пожелания от нашего президента провести с Вами личную встречу, чтобы обсудить вопросы нашей двусторонней повестки Рикардо Хосе Менендес Прието, вице-президент по вопросам планирования, министр планирования Венесуэлы



Действительно за плечами Венесуэлы непростой период. С момента последней личной встречи лидеров кардинальным образом изменилась ситуация в мире, но не желание стран сотрудничать по многим направлениям.

В первую очередь речь идет о перезапуске совместных предприятий по производству тракторов, автомобилей. Имеется интерес к сотрудничеству в нефтехимической отрасли. Очень важна тема налаживания логистических связей. Над всем этим мы сейчас и работаем. Прежде Александр Лукашенко трижды бывал в Венесуэле. Минск не раз принимал Чавеса и Мадуро. На высшем уровне всегда было и есть политическое взаимопонимание наши взгляды схожи по вопросам международной повестки. Сближает приверженность многополярному мироустройству и противостояние санкционной агрессии.



Дело сегодня за экономикой, нужна динамика, несмотря на расстояние и внешние препоны. Намерены вывести наши отношения на новый уровень - это планы на десятилетия вперед.



Рикардо Хосе Менендес Прието, вице-президент по вопросам планирования, министр планирования Венесуэлы