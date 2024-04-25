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Александр Лукашенко предложил Западу сыграть вничью с Россией, иначе Украина прекратит свое существование
В Украине сегодня нужен мир. Об этом Президент Беларуси, председатель VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил 25 апреля на заседании VII ВНС, сообщает БЕЛТА.
"Образовался некий цугцванг - ни они, украинцы, ни россияне… Да, движение есть, но не то движение, которого бы хотелось. Патовая ситуация. Что в этой ситуации нужно было бы сделать?" - сказал Александр Лукашенко.
По словам Президента, сейчас сложилась самая удобная ситуация для мирных переговоров. Начать можно было бы со стамбульских договоренностей, считает глава государства. "Это не значит, что в результате переговоров будут приняты или положены в основу мирного договора эти парафированные сторонами соглашения. Нет. Но с них можно начинать и двигаться вперед. Конечно, мирный договор не будет копией этих соглашений. Мирный договор будет другой, но с этого можно начинать", - считает глава государства.
"Все военные, руководители спецслужб Запада, политики и руководители государств уже публично говорят о том, что нельзя допустить победы Путина. Если вы настаиваете, что нельзя, то это момент для переговоров. Сыграйте вничью на этом этапе, - предложил Александр Лукашенко. - Не надо выдвигать радикальных решений, как формула Володи Зеленского. Вроде патриотично и так далее, но она не реальная. Россияне сегодня не уйдут ни из Крыма, ни из восточных регионов. Поэтому, если выдвигаются неприемлемые до переговоров предложения, это значит, что та сторона, которая их выдвигает, не готова идти на переговоры".
"Я знаю настроение украинских военных: им уже эта война надоела. Но и не могут предпринять самостоятельных действий, потому что за Президентом Зеленским, который хочет воевать до последнего украинца, стоят целые войска НАТО и весь западноевропейский блок и Соединенные Штаты Америки. Ситуация очень серьезная. Но если сейчас, по моему мнению, не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит и свою государственность и может прекратить свое существование, - уверен белорусский лидер. - В Украине сегодня нужен мир. Свидетельством тому являются бегства более-менее здоровых, здравых украинцев из страны, чтобы не попасть на фронт. Никто сегодня не хочет воевать, поэтому надо идти к миру".
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