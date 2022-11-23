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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Армению
Президент Беларуси с рабочим визитом в Армении. Борт номер один приземлился в аэропорту Еревана менее часа назад. Сегодня Александр Лукашенко примет участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах, будут обсуждены актуальные проблемы и вызовы. Репортеры и журналисты в ожидании встречи лидеров военно-политического блока.
Вопросы безопасности сегодня на первом плане, и к ним большое внимание. Не обходится без противоречий и внутри объединения (Карабах, сложности на таджикско-кыргызской границе), да и в целом геополитическая обстановка обостряется. До переговоров на высшем уровне и встречи лидеров прошло совместное заседание представителей внешнеполитических и оборонных ведомств, а также секретарей совбезов.
К Беларуси в 2023 году переходит председательство в объединении. Ожидается, что Александр Лукашенко озвучит приоритеты общей стратегии на будущее. Основная задача - ОДКБ должна быть эффективной организацией, способной решать конфликты.
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