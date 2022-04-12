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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию - борт номер один приземлился в аэропорту Благовещенска
Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Россию. Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Благовещенска. У трапа главу государства встречало руководство региона, а также члены белорусской делегации, которые прибыли накануне. Сегодня, в День космонавтики, Александр Лукашенко вместе с российским коллегой Владимиром Путиным посетит космодром Восточный. Лидеры ознакомятся с ходом строительства стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома. Здесь же состоятся переговоры.
В формате один на один - обсуждение актуальных вопросов, совместных мер по противодействию санкционному давлению Запада, обстановка в регионе и мире, события в Украине. В ходе рабочего визита Александр Лукашенко также посетит Приморский край. Во Владивостоке завтра запланирована встреча с губернатором Олегом Кожемяко. Главная тема - сотрудничество с этим дальневосточным регионом, реализация проектов и новые направления взаимодействия. В частности, акцент на торговле по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.
Планируется, что наш Президент побывает на острове Русский - ознакомится с реализацией инфраструктурных и общественно-культурных проектов.
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