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Александр Лукашенко прибыл в Россию - Президент Беларуси примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Начался рабочий визит Александра Лукашенко в Россию. Борт номер один приземлился в аэропорту Внуково-2 чуть более часа назад.

Сегодня Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве. Саммит станет юбилейным: 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. Наш Президент обозначит позицию Беларуси по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции.

9 Мая в первой половине дня наш Президент вместе с другими приглашенными лидерами будет присутствовать на Военном параде на Красной площади в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной. Также Александр Лукашенко примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

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