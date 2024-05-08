3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Александр Лукашенко прибыл в Россию - Президент Беларуси примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Начался рабочий визит Александра Лукашенко в Россию. Борт номер один приземлился в аэропорту Внуково-2 чуть более часа назад.
Сегодня Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве. Саммит станет юбилейным: 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. Наш Президент обозначит позицию Беларуси по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции.
9 Мая в первой половине дня наш Президент вместе с другими приглашенными лидерами будет присутствовать на Военном параде на Красной площади в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной. Также Александр Лукашенко примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
Изъято 225 кг наркотиков: белорусские и российские правоохранители пресекли международный наркоканал
В мире
Все
Новый министр обороны и запрет трансгендерной хирургии до 18: Трамп объявил о своих планах
Хуситы атаковали эскадру США - дроны обстреляли атомный авианосец и два эсминца
Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию-2024. О чем книга?
Турции предложили стать страной - партнером БРИКС
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ