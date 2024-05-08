Александр Лукашенко прибыл в Россию - Президент Беларуси примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Начался рабочий визит Александра Лукашенко в Россию. Борт номер один приземлился в аэропорту Внуково-2 чуть более часа назад.



Сегодня Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве. Саммит станет юбилейным: 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. Наш Президент обозначит позицию Беларуси по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции.