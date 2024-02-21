Александр Лукашенко прилетел в Казань. 21 февраля здесь открываются "Игры будущего"

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Белорусский борт номер один приземлился в международном аэропорту Казани, сообщает БЕЛТА.

У трапа самолета Александра Лукашенко встречали глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, первый заместитель премьер-министра Рустам Нигматуллин и другие официальные лица.

Глава белорусского государства по приглашению российского коллеги Владимира Путина посетит в Казани церемонию открытия международного высокотехнологичного турнира "Игры будущего". По случаю этого масштабного мультиспортивного события в столицу Республики Татарстан Российской Федерации прибудет ряд зарубежных лидеров.

Что такое "Игры будущего"?

Посетить этот турнир своих коллег по СНГ Владимир Путин пригласил еще в конце декабря прошлого года - на неформальном саммите Содружества в Санкт-Петербурге.

Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" - это высокотехнологичное спортивное шоу. Оно состоит из состязаний в классических видах спорта и их цифровых аналогах. Всего в турнире примут участие свыше 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину. Они поддерживают концепцию фиджитал, т. е. объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.

Наблюдать за успехами своих команд можно будет в прямом эфире. По предварительным прогнозам, количество просмотров трансляций Игр на стриминговых площадках превысит 3 млрд.

Участвуют ли белорусы в "Играх будущего"?

Белорусы выступят в нескольких дисциплинах. Это фиджитал-баскетбол и фиджитал-футбол, битва роботов, гонка дронов, виртуальная велогонка и "Мир танков".

В баскетболе им, например, будут противостоять команды из России, Азербайджана, Казахстана, Турции, Китая, Испании, Сербии, Гватемалы. В битве роботов конкуренцию белорусам составят игроки из России, Индии, Чили, ОАЭ и Казахстана, а в виртуальной велогонке - спортсмены Аргентины, Казахстана, Узбекистана, Португалии, Италии, России, Великобритании.