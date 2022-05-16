Александр Лукашенко примет участие во "Встрече лидеров" стран ОДКБ в Москве

Сегодня Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию. В Москве Александр Лукашенко примет участие во "Встрече лидеров" стран ОДКБ. Приурочена она к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации. Кроме юбилейной тематики, лидеры стран обсудят актуальные вопросы, текущую обстановку в регионе и мире. Как сообща и грамотно реагировать на современные вызовы и угрозы - эти вопросы тоже в повестке. Помимо саммита запланированы двусторонние переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Темы - кооперация двух стран и совместная работа над импортозамещением.