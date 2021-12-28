Александр Лукашенко принимает участие в неформальном саммите глав государств СНГ

В Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит глав государств СНГ. Участие в нем принимает наш Президент. Наконец, впервые за долгое время, политики встретились очно, чтобыподвести итоги 2021-го. А этот годв Содружестве прошел под председательством Беларуси. СНГ исполнилось 30 лет! После распада Советского Союза новое объединение не просто сплотило бывшие республики, в первую очередь отвело их от экономической пропасти. За свою многолетнюю историю объединение трансформировалось в ведущую на постсоветском пространстве интеграционную площадку.







2021 - год председательства Беларуси в СНГ

И как бы кто порой не ругал Содружество за нерасторопность и неэффективность, удалось не просто сохранить, но и укрепить связи в различных сферах: от политики до культуры.Совместными усилиями в такое непростое время как пандемия, лидеры совместно решают как адаптировать Содружество к нынешним реалиям и оперативно принимать меры для противодействия распространения новых штаммов коронавируса. На этот счет у белорусского лидера состоялась дискуссия с главным санитарным врачом России.

Уже завтразапланирована встреча Александра Лукашенко сВладимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. Будет и неформальная часть переговоров - ожидается, что лидеры сыграют в хоккей.