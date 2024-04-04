Александр Лукашенко принял с докладом первого замглавы Администрации Президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом первого заместителя главы Администрации Президента Максима Рыженкова. В числе тем для обсуждения глава государства обозначил организационную работу по подготовке к заседанию Всебелорусского народного собрания, проведению важных для страны мероприятий на президентском уровне, кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас много организационных мероприятий у нас. И Администрации Президента как никогда сложно. Надо прежде всего организовать работу ветвей власти. Особенно Всебелорусского народного собрания. Много нового", - сказал глава государства.

Президент отметил, что фактически уже приступает к работе парламент нового созыва, эта работа ведется в плановом порядке. В Совете Республики еще предстоит провести первое заседание, а Палата представителей нового созыва уже приступила к своей работе - там сформированы постоянные комиссии, избраны их руководители.

"Главное сейчас - ВНС. И те мероприятия важные, которые мы должны провести на уровне Президента в ближайшее время", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также обратил особое внимание на работу в кадровой сфере, так как из кадрового реестра Президента много людей были избраны в парламент и нужна соответствующая замена.

Перед Администрацией Президента стоит задача прежде всего организовать работу по обозначенному комплексу вопросов, распределив непосредственно тем, кто должен их решать, а также проконтролировать этот процесс.