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Александр Лукашенко принял с докладом первого замглавы Администрации Президента
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом первого заместителя главы Администрации Президента Максима Рыженкова. В числе тем для обсуждения глава государства обозначил организационную работу по подготовке к заседанию Всебелорусского народного собрания, проведению важных для страны мероприятий на президентском уровне, кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.
"Сейчас много организационных мероприятий у нас. И Администрации Президента как никогда сложно. Надо прежде всего организовать работу ветвей власти. Особенно Всебелорусского народного собрания. Много нового", - сказал глава государства.
Президент отметил, что фактически уже приступает к работе парламент нового созыва, эта работа ведется в плановом порядке. В Совете Республики еще предстоит провести первое заседание, а Палата представителей нового созыва уже приступила к своей работе - там сформированы постоянные комиссии, избраны их руководители.
"Главное сейчас - ВНС. И те мероприятия важные, которые мы должны провести на уровне Президента в ближайшее время", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Он также обратил особое внимание на работу в кадровой сфере, так как из кадрового реестра Президента много людей были избраны в парламент и нужна соответствующая замена.
Перед Администрацией Президента стоит задача прежде всего организовать работу по обозначенному комплексу вопросов, распределив непосредственно тем, кто должен их решать, а также проконтролировать этот процесс.
Александр Лукашенко в целом подчеркнул, что предстоящий год для страны непростой и работы будет много. Впереди в том числе много важных праздничных дат, включая День Победы и День Независимости, когда страна отметит 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
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