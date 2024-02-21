Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия "Игр будущего"

"Наперад у будучыню, сябры!" - так Президент Беларуси поприветствовал участников фиджитал-игр в Казани. Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия новой страницы в истории мирового спорта. Кибер- и классические соревнования одновременно - это если одним словом про "Игры будущего". И родились они на востоке, пока Запад под разными предлогами не пускает наших спортсменов на Олимпиады. Ничего подобного спортивный мир еще не знал! Сотни стран-участниц, большие призовые, игры уже называют новым Олимпом. Команды играют в привычные нам футбол, баскетбол, хоккей, единоборства, и здесь же онлайн-версия схваток. Да, пока не очень привычно, но за киберспортом действительно будущее. Это объединяет мир - даже не миллионы, а миллиарды зрителей. Только в интернете на стриминговых платформах организовано 280 сигналов. Подробнее рассказала Катерина Круталевич.

Казань накануне встречала гостей большим снегом. Минус 10, город-миллионник со своей особой архитектурой, чего стоит только Казанский кремль с мечетью Кул-Шариф. Здесь всегда немало туристов, но обходится без пробок даже с учетом всех приехавших делегаций больше чем из ста стран мира на "Игры будущего". Как здесь говорят: "теперь все будет фиджитал".

Казань - первая столица игр. Конечно, это условный эксперимент - в таком масштабе соединить соревнования онлайн и офлайн. Но хозяева игр в успехе уверены.

Место игр в Казани практически создали в стиле фиджитал. "Казань Экспо" - один из самых больших и технологичных выставочных комплексов России. При этом кое-что дорабатывали, чтобы организовать соревнования и в классическом, и в киберспорте. И так в каждой дисциплине. Всего их 21: от понятных всем футбола, хоккея, единоборств до очень модных лазертага, Доты и "Мира танков". Всего в турнире заявлены 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран мира: Китая, Эмиратов, Вьетнама, Сирии, Южной Африки, Кубы, Франции, Италии, стран Латинской Америки и, конечно, Беларуси. Здесь уже говорят о замене Олимпиады. На церемонию открытия прилетел и Президент Беларуси по приглашению российского коллеги.

Сразу в аэропорту Александра Лукашенко встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Оттуда они сразу отправились на переговоры в Губернаторский дворец Казанского кремля. Казанский кремль - памятник ЮНЕСКО. Когда-то здесь был центр управления еще во времена Золотой Орды. История огромная. Здесь же находится всемирно известная мечеть Кул-Шариф, от красоты которой туристы останавливаются. Напротив православный храм. Культура и религия легко сходятся в Казани, поэтому Беларуси и России самим нужно создавать свое счастье, об этом сказал Александр Лукашенко.

Важная деталь: Александру Лукашенко вручили орден "Дуслык" (орден Дружбы). Это вторая по значимости госнаграда Татарстана для стран и лидеров, работа которых помогает их стране процветать.

Может быть, даже и хорошо, что внешние обстоятельства нас толкнули ближе друг к другу. Мы перестали спорить на ровном месте. Мы поняли, что друзей у нас, в общем-то, немного (а может быть, настоящих и вообще нет) и что нам надо свое счастье создавать самим. Мы и начали это делать. Получается. Не без труда. Надо время. Мы это сделаем. Александр Лукашенко

Александр Лукашенко считает, что Татарстан - самый развитый, высокотехнологичный регион России с серьезным уровнем промышленности. В то же время конкуренция на рынке в силу обстоятельств возрастает - западные компании ушли, а на их место приходят китайские и другие производители. Но несмотря на это, Татарстан демонстрирует уверенный экономический рост.

"Мы знаем, как дается этот рост. Но мы очень рады. Мы хотим с вами сотрудничать, потому что это высокий уровень развития, - подчеркнул глава государства. - Есть с кем разговаривать, люди понимают, управляемость очень высокая, хозяйский подход - от земли".

Президент убежден, что вместе Беларусь и Татарстан способны достичь многого. "Если мы договоримся, проблем с нашей стороны не будет", - заверил он.

Глава Республики Татарстан в свою очередь отметил, что белорусский лидер многое делает для российского государства.

Добро пожаловать в братский Татарстан. Вы большой друг нашей республики, большой друг нашего первого Президента. Ну, и результаты налицо. Мы очень плотно работаем с вашими предприятиями, у нас полное понимание. Желаю процветания вашей стране, мы многому у вас учимся, особенно как держать порядок. Это сразу видно - хозяин есть или нет. Вы очень многое делаете для нашего российского государства. Санкции - и мы увидели, кто друг, а кто попутчик. Вы настоящий, самый близкий человек для нашей страны, для нас. Рустам Минниханов, глава Республики Татарстан (Россия)

Товарооборот между нами в 2023 году превысил 900 млн долларов. Казанско-белорусские бизнес-форумы всегда заканчиваются конкретными контрактами. Татарстан интересует и наша легкая промышленность. В итоге в 2023 году наторговали почти на 1 млрд. В официальной Казани много думают о внутренних делах, о повышении уровня жизни, о технологичном будущем в мелочах и в грандиозном, поэтому и принимать игры они хотели.

"Игры будущего" в Казани

Белорусские команды заявились сразу в нескольких дисциплинах. Фиджитал-баскетбол, например, предполагает тренировки и в зале, и на приставках.

Наши баскетболисты, как и велосипедисты, будут играть 22 февраля. Сегодня часть сборных "чуть отдыхает", спортивно проводит время и осматривается. В этих видах спорта все звезды новые.

Я профессиональный баскетбольный игрок, играю за французскую сборную, и да, это очень интересно для нас. 16 команд - это большой турнир. Доминик Андрэ, участник международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в дисциплине "фиджитал-баскетбол" (Франция)

Турнир, конечно, не только про спорт. В Казань сегодня прилетели сразу несколько президентов. Александр Лукашенко ведь не просто болельщик, а активный игрок, и тут многие виды спорта наши, национальные.