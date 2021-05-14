А. Лукашенко принял верительные грамоты послов иностранных государств

Беларусь полна решимости защищать суверенитет и национальные интересы. И не приемлет давления извне. Президент заверил - наша страна была и остается приверженной конструктивному сотрудничеству с любыми партнерами. Диалог на международной арене важно выстраивать на принципах равноправия! Такую позицию белорусский лидер озвучил всем новым главам дипмиссий в нашей стране, а это послы Ирака, Никарагуа, Руанды, Саудовской Аравии, Сьерра-Леоне. Интересы России в Беларуси отныне также будет представлять новый посол Евгений Лукьянов. Минск и Москву связывают многолетние и стратегические отношения. Но потенциал не исчерпан, отметил Президент.