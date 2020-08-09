3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Александр Лукашенко проголосовал на выборах Президента Беларуси на участке №1
Свой голос этим утром отдал и Александр Лукашенко. Традиционно на участке номер один, как называют его журналисты. Здесь с самого утра наблюдалась активность избирателей. Этот участок в Центральном районе белорусской столицы, как и все в стране, начал работу в 8 утра. Атмосфера праздничная. Глава государства был в приподнятом настроении. Кроме многочисленных журналистов - а их около сотни аккредитованных, его встретили юные спортсменки. Президент пообщался с должностными лицами, поприветствовал наблюдателей и членов комиссии - для многих из них это не первая избирательная кампания. Затем заполнил бюллетень в кабинке для голосования.
На мероприятие аккредитовано около сотни журналистов. Многие хотели лично пообщаться с Александром Лукашенко. Белорусский лидер, как всегда, ответил на вопросы. Один из них касался безопасности граждан на выборах. Все под контролем - главный ответ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только Президента. Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться. Что бы здесь ни планировали отдельные люди и прочие".
Кстати, этот участок называют самым спортивным. Он располагается в университете физической культуры и в центре современного квартала: поблизости "Минск-Арена"и велодром, штаб-квартира Национального олимпийского комитета. Хотя встретить здесь можно запросто не только тренеров, молодых и известных атлетов. Чуть раньше до Главы государства голос за своего кандидата отдал и Дмитрий Лукашенко с супругой. Какая бы электоральная гонка ни шла в стране, стараются, чтобы этот важный день основного голосования запомнился всем избирателям особой атмосферой. На выборы, как на праздник, - именно такого принципа всегда придерживаются в Беларуси. В буфетах изобилие. В меню на участке номер один - настоящий рай для сладкоежек, а также разнообразные мясные блюда и многое другое. Будет и концертная программа.
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера