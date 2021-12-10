Александр Лукашенко проинформировал лидеров стран ЕАЭС по проблеме беженцев у польской границы

Более двадцати вопросов о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции. Лидеры стран евразийской "пятерки" в эти минуты обсуждают ключевые экономические вопросы деятельности союза на 2022 год. Предваряя основные вопросы повестки, белорусский лидер проинформировал коллег по шагам, которые предпринимает страна для решения кризиса с беженцами. Отдельные западные государства уже пытались обращаться к ряду членов Евразийского союза за содействием и с просьбой повлиять на Беларусь. Варшава, Брюссель и Вашингтон, подчеркнул Президент, замалчивают первопричины миграционного кризиса.

На рассмотрение вынесен ряд экономических вопросов. В частности, речь о либерализации по отдельным секторам экономики, например, единый рынок услуг в сфере строительства. Речь также об отслеживании перевозок, аудиторской деятельности, уплате таможенных и ряда других пошлин и налогов. Несмотря на сложности, которые испытывает рынок во время пандемии, почти все страны ЕАЭС имеют хороший рост экспорта на внешние рынки. И это один из результатов стратегии развития союза до 2025 года, реализация которой находится под постоянным контролем лидеров евразийской "пятерки".