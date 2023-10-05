Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 октября провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Также Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие на международных площадках, включая темы, которые планируется обсудить на предстоящем саммите СНГ в Бишкеке.