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Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана
Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 октября провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Глава белорусского государства тепло поздравил коллегу с днем рождения.
Также Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие на международных площадках, включая темы, которые планируется обсудить на предстоящем саммите СНГ в Бишкеке.
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