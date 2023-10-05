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Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана

Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 октября провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава белорусского государства тепло поздравил коллегу с днем рождения.

Также Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие на международных площадках, включая темы, которые планируется обсудить на предстоящем саммите СНГ в Бишкеке.

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