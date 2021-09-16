Мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с огромной страной, каковой является Пакистан. Я убежден, что ваши специалисты и члены правительства найдут в Беларуси много интересного для Пакистана.

Имран Хан согласился, что регион сейчас переживает не самые простые времена: страны борются с последствиями пандемии, появились новые вызовы в сфере безопасности после событий в Афганистане, необходимо также решать различные политические вопросы.