Александр Лукашенко рассказал, где Беларусь может подставить плечо Азербайджану

Беларусь может подставить плечо Азербайджану так, как никто в мире больше не сделает. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает БЕЛТА.

"Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего - решая свою главную проблему (возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались), - отметил Александр Лукашенко. - Это тяжелая история. Но земли возвращены, их надо возрождать. Это будет, наверное, гораздо более длительная и не менее тяжелая задача, которую Азербайджану придется решить".

Глава государства обратил внимание, что мало просто вернуть людей на эти земли. Необходимо создавать здесь рабочие места и обеспечивать гражданам достойную жизнь, что займет долгие годы.

"То, что вы вернули земли, возрождаете их, это останется на века, на многие времена. Если в этом великом деле возрождения этих земель найдете нам место, где мы можем подставить свое плечо, и это будет вам выгодно, мы это сделаем с большим удовольствием. Притом сделаем так, как никто больше в мире не сделает, - из-за того уважения и наших отношений между братскими народами Беларуси и Азербайджана", - заявил Президент.