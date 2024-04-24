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Александр Лукашенко рассказал, какие качества должны быть у лидера Беларуси

Александр Лукашенко рассказал, какие качества должны быть у лидера Беларуси

Президент Беларуси, председатель VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко 24 апреля на заседании VII ВНС рассказал, какие качества должны быть у лидера Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: "Все". И когда рядом будет стоять человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью", - сказал глава государства.

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