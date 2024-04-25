Александр Лукашенко рассказал о наращивании ударно-наступательного потенциала НАТО вокруг Беларуси

Президент Беларуси, председатель VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко 25 апреля на заседании ВНС рассказал о наращивании ударно-наступательного потенциала НАТО вокруг Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что 18 государств НАТО, включая Польшу и страны Балтии, в этом году намерены довести объемы военных ассигнований до уровня выше 2% ВВП. Руководство Польши предлагает увеличить объем выделяемых средств на вооружение до 3 %, а у некоторых более 3 % уже сегодня. "Совокупный объем оборонных расходов стран НАТО в текущем году впервые в истории блока составит около 1,2 триллиона евро", - подчеркнул Президент.

Кроме того, Брюссель принял решение увеличить численность сил немедленного реагирования до 300 тыс. человек (в настоящее время - 80 тыс.), преобразовать миссию НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии в военную операцию, а также реорганизовать развернутые в Польше и прибалтийских государствах боевые группы в формирования бригадного уровня. "Они нас все время упрекали в том, что мы разместили ядерное оружие на территории Беларуси: "Значит, мы будем подвергнуты первому удару, если произойдет столкновение". А сами Польша и Прибалтика вообще отдали свои территории для того, чтобы их полностью милитаризировать и создать там опорные пункты для атаки на востоке", - отметил Александр Лукашенко.

"В данном контексте следует отметить начало практической реализации германо-литовского соглашения, предусматривающего усиление немецкого военного присутствия в Литве. 8 апреля в Вильнюс передислоцирована оперативная группа Вооруженных Сил ФРГ. В ее задачи входят изучение мест размещения контингента, решение вопросов подготовки к формированию штаба бригады, которое планируется завершить к концу года. Рекогносцировка, руководство и наполнение", - рассказал глава государства.

Он напомнил, что на территории Литвы до 2028 года будет развернуто формирование бригадного уровня Вооруженных Сил ФРГ, а также силы и средства Объединенных Вооруженных Сил НАТО, размещенные в настоящее время на литовской территории в населенном пункте Рукла в рамках операции "Усиленное передовое присутствие". Численность соединения составит около 5 тыс. человек.

"Повторю, выше 64 тыс. военных Вооруженных Сил США (почти белорусская армия), а также более 33 тыс. натовских солдат на постоянной основе дислоцируются в Европе. Что они здесь делают? Какую Америку они защищают здесь? До 20 тыс. из них сосредоточены в Польше (близко к нашим границам) и в странах Балтии. Данные группировки войск оснащены современным ударным вооружением и способны наносить высокоточные удары по объектам на территории Беларуси и западных регионов (России. - Прим. БЕЛТА). Сейчас ведется отработка соответствующих задач. Задействуются самолеты стратегической бомбардировочной авиации ВВС США, которые на регулярной основе осуществляют полеты в Европейском континентальном районе (например, в Испании дислоцируются 4 американских стратегических бомбардировщика В-1В) с отработкой приемов бомбометания ядерных зарядов, в том числе по территории нашей страны. Тренируются применять ядерное оружие", - обратил внимание белорусский лидер.

"Это ответ тем, которые воют за границей, особенно беглые, критикуя нас за то, что мы разместили здесь свое ядерное оружие", - подчеркнул Президент.