Александр Лукашенко: Референдум по Конституции может не состояться только в одном случае

Референдум по Конституции в Беларуси может не состояться только в одном случае - если, не дай бог, начнется война. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, сообщает БелТА.



"Референдум и подобные мероприятия могут не состояться только в одном случае: если, не дай бог, война начнется. Я об этом говорил. Я думаю, не начнется. Поэтому референдум мы проведем", - сказал глава государства.