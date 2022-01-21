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Александр Лукашенко: Референдум по Конституции может не состояться только в одном случае

Александр Лукашенко: Референдум по Конституции может не состояться только в одном случае

Референдум по Конституции в Беларуси может не состояться только в одном случае - если, не дай бог, начнется война. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, сообщает БелТА.

"Референдум и подобные мероприятия могут не состояться только в одном случае: если, не дай бог, война начнется. Я об этом говорил. Я думаю, не начнется. Поэтому референдум мы проведем", - сказал глава государства.

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