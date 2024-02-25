Александр Лукашенко: Роль парламента в Беларуси будет повышаться

Роль парламента в Беларуси будет повышаться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных cоветов депутатов, пишет БЕЛТА.



Оценивая конкуренцию на нынешних выборах, Президент отметил, что "не те уже времена, когда толпой шли на выборы". "Люди начинают понимать, что в Беларуси, к примеру, Президент - это не царь, это не Бог, это очень тяжелая работа. И загрузить на себя в нынешней ситуации этот груз нашей страны не каждый решится. Точно так и парламент, - отметил Александр Лукашенко. - Роль парламента будет повышаться. Ежемесячно, ежегодно. Часть полномочий мы уже передаем парламенту и другим органам власти. Идет определенная перестройка, поколения меняются".



Глава государства упомянул недавнее заявление руководителя Центральнойизбирательнойкомиссии Игоря Карпенко: если кто-то хочет шоу на выборах, надо идти в цирк.



"Это очень серьезное мероприятие. Особенно в момент модернизации нашей власти. Нас могут покритиковать: какая-то слабая модернизация. Но мы всегда говорили, что везде все процессы должны носить эволюционный характер. Если пойти резко - тоже можно сейчас, но это революция. Лимит революций мы и россияне уже исчерпали. К чему это может привести - Украина. Они тоже лимит исчерпали, но попробовали в 2014-2015 году, майданули. Вот к чему привели эти резкие повороты. Поэтому мы спокойно идем, модернизируя свою систему. Но надо сделать, чтобы она устаканилась, по-народному говоря", - подчеркнул Президент.